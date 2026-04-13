Los empresarios estadounidenses se resignan: la mayoría cree que los aranceles continuarán aunque Trump no continúe en el poder

Los empresarios de EEUU tampoco se fían de Donald Trump. El cambiante y siempre exacerbado estilo comunicativo del presidente estadounidense tiene a medio mundo en tensión a niveles bélicos, geopolíticos o económicos. Y en este último grupo se integran uno de los grandes pilares de la política reciente de Trump, los aranceles, que recientemente recibieron un severo varapalo legal por parte del Tribunal Supremo.

Recién cumplido el primer año del llamado 'Día de la Liberación', cuando presentó al planeta sus aranceles generalizados a los países extranjeros, los empresarios hacen cuentas y miran con preocupación los planes de la Casa Blanca.

El temor no es solo a los decretos de Donald Trump. Son muchos los que consideran que los aranceles seguirán incluso cuando el magnate deje la presidencia en enero de 2029.

Una reciente encuesta de PwC, una de las compañías integrantes del Big Four de auditoras y consultoras, refleja que hasta el 86% de los empresarios cuestionados reconocen que los aranceles seguirán siendo una "suposición permanente en su planificación". Por ello, estiman que perdurarán "más allá de la administración actual", como ha reconocido Rohit Kumar codirector de la oficina nacional de impuestos en PwC.

El responsable de la multinacional justifica el escaso optimismo de los empresarios no solo en la cuestión de los aranceles, sino en la caída del apoyo a los acuerdos de libre comercio. Al respecto, para Kumar "lo que quede al final del día probablemente permanecerá, incluso si hay un cambio en el control político de la Casa Blanca".

La muestra, realizada con el testimonio de 633 ejecutivos del país de todo rango, plantea una visión de presente y futuro para las corporaciones representadas. Y pese al negativo análisis con respecto a los aranceles, en términos generales la inmensa mayoría de los empresarios que se ven en mejor posición que hace dos años.

De acuerdo con los resultados publicados por PwC, nueve de cada diez ejecutivos afirman que su empresa "se encuentra en una mejor posición ahora que hace dos años". Y de todos, un 64% considera estar a la vanguardia en cuanto a las últimas noticias políticas y geopolíticas que puedan impactar con sus respectivos negocios.

"Los ejecutivos estadounidenses han pasado de reaccionar ante las perturbaciones a operar con mayor confianza y una base más sólida", culmina la nota de análisis elaborado por la propia auditora estadounidense.