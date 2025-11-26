Mario Selo, agricultor de 22 años: "Puedes ganar 70 euros al día, pero no encuentro españoles que quieran trabajar"

La continuidad de la agricultura está en peligro. Y el motivo no es otro que la falta de relevo generacional. Dos datos lo dicen todo: la edad media de los agricultores en Europa se encuentra en los 57 años (una edad cercana a la jubilación) y únicamente un 12% de los agricultores europeos tiene una edad inferior a los 40 años.

Los empresarios del sector en España están sufriendo de primera mano esta realidad, ya que están teniendo graves dificultades para poder contratar a nuevos trabajadores para sus explotaciones agrícolas.

Entre otros motivos, las duras condiciones de trabajo y los salarios bajos están empujando a los jóvenes que aterrizan en el mercado laboral a priorizar la mayoría de profesiones por delante de la de agricultor.

No obstante, a veces hay excepciones. Mario Selo, de 22 años, ha tenido claro desde que tenía uso de razón que su vocación era la agricultura. A ello se ha dedicado después de completar un grado superior en Mecatrónica Industrial.

Tal y como recoge Talent24h, el joven, nacido en el municipio toledano de Madridejos, se ocupa de gestionar la explotación agrícola de viñas, almendros, olivos y pistachos que su familia posee.

Respecto a por qué ha elegido convertirse en agricultor a sus 22 años, Mario Selo ha explicado que "estar en el campo es lo que más me ha apasionado siempre. Yo puedo estudiar lo que quiera, pero al final siempre acabas tirando a lo que te gusta".

Sin embargo, el resto de miembros de su generación no tiene la misma percepción de la agricultura. De hecho, el propio Mario Selo ha asegurado que pese a que en la campaña de la aceituna, que tiene una duración de aproximadamente tres meses, "puedes ganar 70 euros al día", la realidad es que "no encuentro españoles que quieran trabajar".