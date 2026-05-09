No quiere ser moneda de cambio: Jerome Powell, el hombre que planta cara a Trump y no da su brazo a torcer en la Fed

No es una escena de 'Manos a la obra'. Donald Trump y Jerome Powell, en una imagen de archivo.

Sí, Jerome Powell se despide de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Pero no se va muy lejos. El hombre que el propio Donald Trump nominó en noviembre de 2017 se ha convertido en el principal muro con el que se ha encontrado el líder republicano en su segundo mandato.

Igual, por lo que sea, algo tiene que ver con los aranceles, el Día de la Liberación que el presidente de Estados Unidos anunció a principios de abril del año pasado, imponiendo tasas, tasas y más tasas contra decenas de países. Un ojo por ojo, un intento de controlar la economía del país, que elevó las tensiones como pocas veces se ha visto en la Junta de Gobernadores del Sistema de la Fed.

Jerome Powell abandona el liderazgo de la institución financiera norteamericana. Cierra una etapa complicada. Desde el primer momento, antes de que las urnas se cerraran, en plena campaña, Trump ya se dedicó a cargar contra Powell. Le acusó de bajar los tipos de interés para beneficiar a la candidatura de Kamala Harris y, desde entonces, las críticas contra el presidente de la Fed no han cesado.

Trump juró su cargo en enero de 2025. En los últimos 16 meses, la guerra ha sido abierta y pública. Primero, con fuertes descalificaciones del mandatario republicano. Segundo, con la negativa de Powell a ceder a presiones externas. Todo terminó de saltar por los aires a mediados del pasado año, cuando se vieron las caras durante las obras del organismo.

Todos los caminos llevan a Jerome

Si no convences a tu 'enemigo', presiona, asfixia y, de paso, atácale. Esa ha sido la premisa con la que el presidente de EEUU ha decidido actuar contra Powell en muchos de sus mensajes en Truth Social.

Descalificaciones como "es un tipo tonto y un obvio enemigo de Trump", "nunca debió haber estado ahí", Jerome "tardón" Powell, "está perjudicando a nuestro país" o "imbécil". La lista de críticas del inquilino de la Casa Blanca es bastante larga.

En abril de 2025, no dudó en exigir a la Reserva Federal una rebaja de los tipos de interés porque "sería el momento perfecto". "Siempre llega tarde, pero ahora podría cambiar su imagen, y rápidamente", aseguró.

¿De buena Fed?: Trump elige a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal y olvidar su alta tensión con Jerome Powell "Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor", ha señalado el presidente de EEUU.

En junio del pasado año, Trump ya dejó claro lo que iba a hacer durante el último año de mandato de Powell. Exigir públicamente que cumpliera con la hoja de ruta que le apetecía a él. "He sido amable, he sido neutral y he sido desagradable, ¡y lo amable y neutral no funcionó!", señaló en otro de sus mensajes.

Pero si ha habido un momento tenso entre ambos fue en la visita del mandatario estadounidense a las obras de la reforma de la sede de la Fed el 24 de julio de 2025. "Estamos echando un vistazo a lo que está sucediendo. Es un trabajo de construcción difícil, construyendo sótanos donde no existían o expandiéndolos. Y mucho trabajo muy costoso. No hay duda al respecto", explicó durante su visita.

Trump aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid para acusar, a la cara, a Powell de aumentar el presupuesto de 2.700 a 3.100 millones de dólares. Algo que el presidente de la Fed no dudó en desmentir. Mientras negaba con la cabeza, él dijo que no había escuchado "eso de nadie".

Trump le entregó una hoja en la que se informaba de ese presunto sobrecoste que elevaría el gasto hasta la cifra mencionada antes. La reacción de Powell fue lo mejor. "¿Está incluyendo la renovación de Martin? Agregaron un tercer edificio", criticó. El inquilino de la Casa Blanca justificó que se estaba "construyendo ahora" y el presidente de la Fed lo negó en rotundo: "Fue construido hace cinco años. No es nuevo".

A palabras necias, oídos sordos

El presidente de la Reserva Federal no movió ficha, no cedió a las presiones y mantuvo el tipo en el 4,5% hasta agosto de 2025. Momento en el que la institución financiera acordó un recorte de 0,25 puntos básicos.

Junto a esa bajada de tipos, Powell sólo ha aplicado otras dos, dejando el precio del dólar al 3,75% y sumando hasta cuatro reuniones consecutivas, las últimas de su mandato, sin ningún recorte más. Algo que, como era de esperar, ha encendido al propio Trump.

Pero Powell es un hombre de armas tomar. Además de haber abogado por la independencia total de la institución, no ha dudado, ahora que termina su mandato, en quedarse para defender su integridad.

Juntos frente a Trump: Lagarde aúna fuerzas con Powell para plantar cara a la fuerte presión de la Casa Blanca En su última visita a Jackson Hole, la presidenta del BCE le mandó un mensaje directo al presidente norteamericano y defendió que cuando la independencia de un banco central "está bajo amenaza", se vuelve "disfuncional".

En su última reunión como presidente de la Reserva Federal de finales de abril, defendió la necesidad de seguir como gobernador en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

"Tenía planeado jubilarme desde hace tiempo, y los acontecimientos de los últimos tres meses no me han dejado otra opción que quedarme hasta que se resuelvan, al menos hasta entonces", aseguró a la prensa.

El Departamento de Justicia cerró la investigación 'criminal' impulsada por los republicanos para forzarle a bajar los tipos de interés. Un archivo que se produce tras la negativa de los senadores demócratas a apoyar la nominación de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed.

Pese a ello, Powell ha sido claro y no ha dudado en dejar claras sus intenciones. "Las acciones legales por parte de la Administración (Trump) no tienen precedentes en nuestros 113 años de historia, y existen amenazas constantes de nuevas acciones similares. Me preocupa que estos ataques estén debilitando la institución y poniendo en riesgo lo que realmente importa al público: la capacidad de implementar la política monetaria sin considerar factores políticos", señaló.

Si algo ha hecho Powell es aguantar el tipo, hasta en momentos que no han sido nada favorables para él, pero su apuesta por seguir en la FOMC es una muestra más de su "preocupación" en la "serie de ataques legales contra la Reserva Federal, que amenazan nuestra capacidad para implementar la política monetaria sin considerar factores políticos".