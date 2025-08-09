Más allá de los aranceles: Trump trata de imponer su yugo en la política económica de EEUU

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca prometía un mandato bastante movido y las previsiones se están cumpliendo con creces. Esta misma semana, han entrado en vigor los aranceles que ha aplicado contra decenas de países en el inicio de la guerra comercial. Unos impuestos "recíprocos" que ha querido imponer a aquellos países- amigos, algunos de ellos, que considera que se han aprovechado de Estados Unidos.

Pero más allá de la medida, dada a conocer el pasado mes de abril en el denominado Día de la liberación, la nueva administración norteamericana ha dado muchas muestras para imponer su yugo a la política económica del país. Empezando por la gestión de los datos de empleo y siguiendo por sus continuas críticas al regulador de los bancos estadounidenses, la Reserva Federal.

Resulta muy llamativo que Trump, desde la pasada campaña electoral, se mostró muy contrario a la figura del presidente de la Fed, Jerome Powell. Es curioso porque fue el propio líder republicano el que escogió al dirigente para ponerle al frente de la institución financiera. Pero no es una sorpresa para nadie que tiene los días contados.

Los aranceles del presidente norteamericano son la punta de un iceberg con el que busca derribar cualquier muro, por muy eficiente que sea, que sea una molestia para sus planes económicos que tienen como objetivo intentar hacer a Estados Unidos "grande otra vez".

¿El empleo? Todo está "manipulado"

Lo que Trump ha dejado bastante claro es que aquel que no cumple con sus directrices ni actúa conforme a sus ideales está contra él. Y eso que esa teoría poco tiene que ver con lo que ha ocurrido con los datos de empleo del pasado mes de julio.

Nada más salir a la luz el informe que mostraba la débil situación del empleo en julio en Estados Unidos, el presidente norteamericano no quiso analizar los datos y sí buscar culpables. Por ello, decidió despedir de forma fulminante a la responsable de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer.

Como suele ser habitual, a través de Truth Social, quiso reaccionar a los datos, pero sin hacer mención a que solo se han creado 73.000 nuevos empleos, menos de los 106.000 puestos que se esperaban, y a que el paro se había elevado una décima, hasta el 4,2%.

Todos esos datos, para el inquilino de la Casa Blanca, están manipulados- una estrategia común en él, como ya hizo tras las elecciones de noviembre de 2020- y decidió señalar a la responsable de Estadísticas Laborales.

"Me acaban de informar de que las 'cifras de empleo' de nuestro país están siendo elaboradas por una persona designada por Biden, que falsificó las cifras antes de las elecciones para intentar aumentar las posibilidades de victoria de Kamala", aseguró.

Trump ordenó a su equipo despedir "a esta persona designada políticamente por Biden de forma inmediata", porque su país necesitaba "cifras de empleo precisas". "Será reemplazada por alguien mucho más competente y cualificado. Cifras importantes como esta deben ser justas y precisas, no pueden ser manipuladas con fines políticos", señaló.

Donald Trump critica la "manipulación" de los datos de empleo con gráficas REUTERS

Poca Fed

Ese mismo día, el presidente norteamericano recibió otra noticia. La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Adriana Kugler, anunció el pasado viernes su dimisión meses antes de que terminara su mandato.

Sin duda, Kugler ha decidido dar un paso al lado, porque desde que Trump entró en campaña, no ha cesado de presionar al regulador de los bancos estadounidenses. Primero, acusando a su presidente, Jerome Powell, de hacer política con los tipos de interés a favor de Kamala Harris. Pero más fuerte han sido sus palabras- ofensas como "imbécil", "inútil" o "loco"- y sus desencuentros, desde que regresó a la Casa Blanca, contra el líder de la institución financiera.

"Ha sido un honor para mí formar parte de la junta de gobernadores de la Reserva Federal. Me siento especialmente honrada de haber servido durante un momento crucial para lograr nuestro doble mandato: reducir los precios y mantener un mercado laboral sólido y resiliente", aseguró la exgobernadora de la Fed.

De hecho, este mismo jueves, Trump ha nominado a una persona clave en su batalla de los aranceles para ese puesto. Ha propuesto como gobernador en la Fed al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran.

Pero si hay una escena que resume a la perfección la mala relación entre Powell y Trump, esa fue la que ambos protagonizaron el pasado 24 de julio. El líder republicano visitó las obras de la reforma de la sede de la Fed junto al presidente de la institución.

"Estamos viendo la construcción, y estamos con el presidente, como saben, Jeremy, ven. Estamos echando un vistazo a lo que está sucediendo. Es un trabajo de construcción difícil, construyendo sótanos donde no existían o expandiéndolos. Y mucho trabajo muy costoso. No hay duda al respecto", aseguró el inquilino de la Casa Blanca.

Trump acusó a Powell de pasar de los 2.700 millones presupuestados a los 3.100 millones de dólares y el presidente de la Fed no dudó en corregirle. Primero, negaba con la cabeza, y después, dijo que no había "escuchado eso de nadie". Trump le entregó un papel en el que presuntamente se recogía un sobrecoste, incluyendo la remodelación del Edificio Martin, finalizado hace cinco años.

"¿Está incluyendo la renovación de Martin? Agregaron un tercer edificio", cuestionó Powell. Trump aseguró que es un edificio que "se está construyendo ahora" y el líder de la Fed replicó que "fue construido hace cinco años". "No es nuevo", razonó.

Jerome 'Tardón' Powell

La enemistad entre ambos dirigentes no es nueva, pero lo que está claro es que el presidente de la institución financiera estadounidense se encuentra en la cuerda floja. Pese a que su mandato termina en mayo de 2026 y el líder republicano dice que es "muy probable" que lo agote, la política monetaria de Powell ha empeorado la situación.

Hay que regresar a la última reunión de la Fed de 2024 para ver el último recorte de tipos de interés. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, no se ha producido ningún recorte y el precio del dinero sigue en el 4,5% fijado desde el pasado 18 de diciembre.

Pese a la insistencia de Washington a que reduzcan los tipos, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed no ha cedido a las peticiones y ha mantenido su postura en hasta cinco veces consecutivas. "Aunque las fluctuaciones en las exportaciones netas siguen afectando a los datos, los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año. La tasa de desempleo sigue siendo baja y las condiciones del mercado laboral se mantienen sólidas. La inflación sigue siendo algo elevada", aseguró el organismo el pasado 30 de julio.

El presidente de la Reserva Federal se la devuelve a Trump tras meses de insultos Jerome Powell ha justificado las políticas economicas de la Fed, el banco central de EEUU, que lleva meses siendo el blanco de las críticas fiscales de Donald Trump

Muchas han sido las quejas de Trump contra "Jerome 'Tardón' Powell", al que le acusa de negarse "a bajar las tasas de interés" y hacer que la vivienda del país "esté rezagada". "Nuestro país tiene que pagar una tasa más alta de lo que debería ser debido a 'Tardón'. Este testarudo de la Reserva Federal simplemente no lo entiende; nunca lo entendió y nunca lo entenderá. La Junta (de la Fed) debería actuar, ¡pero no tiene el coraje para hacerlo!", señaló hace unas semanas.

La única buena noticia para el líder republicano es que el líder del organismo ha abierto la puerta a aplicar la primera rebaja del año en septiembre. Mientras deciden el devenir del dólar, Trump ya hablado de que maneja hasta cuatro candidatos para ocupar el cargo de Powell.

En una entrevista el pasado martes en la cadena CNBC, el presidente norteamericano confesó que le encanta el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pero reveló que no le interesa el puesto: "Le pregunté si esto es algo que desea. 'No. Quiero quedarme donde estoy'. De hecho, me dijo: 'Quiero trabajar contigo. Es un gran honor".

Sin cortarse ni un poco, el líder republicano aseguró que tiene cuatro potenciales candidatos, entre los que se encuentra el exgobernador Kevin Warsh y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional. "A los dos Kevins les va bien y tengo otras dos personas que también lo hacen bien. Al final, hay mucha gente cualificada", detalló.

Aunque los aranceles han sido el estandarte de la nueva Casa Blanca, en algo más de seis meses al frente del país, Trump ha dejado claro que su yugo somete a cualquiera que intente ponerse en su camino. Está por ver el efecto que tendrán todas las medidas económicas que ha puesto en marcha y quiere imponer en el mundo y también en Estados Unidos.