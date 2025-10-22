Sara, española que vive en Suiza cuidando niños: "Mientras grabo esto en TikTok, estoy cobrando más de 30 euros la hora"

A finales de octubre de 2024, un total de 102.436 españoles residían en Suiza, según los datos más recientes de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM). De ellos, 100.058 eran residentes y 2.378 no residentes. La cifra refleja un crecimiento sostenido de la comunidad española en el país helvético, impulsado sobre todo por jóvenes que buscan mejores condiciones laborales y sueldos más altos que en España.

Entre esos más de 100.000 residentes se encuentra Sara, una joven madrileña que vive en Zúrich y que se ha hecho viral en TikTok con su cuenta @sarainzurich al revelar cuánto gana trabajando como niñera. En uno de sus vídeos más vistos, asegura: "Trabajo en Suiza de babysitter y mientras estoy grabando este TikTok, estoy cobrando más de 30 euros la hora".

Sara, que muestra su día a día en Suiza, explica que en sus primeros meses allí trabajó con distintas familias de forma esporádica, pero con el tiempo consiguió un empleo más estable que le garantiza ingresos regulares y que, además, le permite seguir yendo a las casas anteriores de forma esporádica a la vez porque no requiere mucho esfuerzo.

"Ahora mismo el niño está durmiendo y yo estoy tirada en el sofá leyendo mientras estoy cobrando", expone. Por eso, anima a otras personas a seguir sus pasos y comparte la plataforma gratuita para encontrar empleo, babysitting24.ch: "Si tenéis un trabajo y queréis compaginarlo con algo muy parcial que os dé un sueldo extra, es muy recomendado".

Los vídeos de Sara no solo reflejan la realidad de muchos jóvenes emigrantes, sino también la transformación de ciertos empleos considerados tradicionales, como el cuidado infantil, que en Suiza pueden llegar a convertirse en ocupaciones bien remuneradas y con flexibilidad horaria.

De hecho, el sueldo medio de una niñera en el país alpino puede superar los 25 o 30 euros por hora, dependiendo de la experiencia, el dominio de idiomas y la ciudad. En comparación, en España el salario medio de una niñera se sitúa entre 8 y 12 euros por hora, lo que supone una diferencia de hasta tres veces más por una jornada similar.

Sin embargo, la joven matiza que los gastos básicos también son mucho más elevados. El alquiler, el transporte o la comida en Zúrich o Ginebra se encuentran entre los más caros de Europa, por lo que el alto salario se compensa con un coste de vida igual de exigente.

Cuánto se cobra cuidando niños en España

En España, el cuidado de niños se ha convertido en un servicio cada vez más habital. La falta de disponibilidad de abuelos u otros familiares y la necesidad de de los padres de reincorporarse al trabajo tras una baja por maternidad o paternidad han hecho que muchas familias recurran a canguros o niñeras profesionales.

La plataforma especializada Babysits explica que una niñera o canguro se considera un empleado del hogar que trabaja por horas, por lo que el salario mínimo interprofesional (SMI) aplicable en 2025 es de 9,26 euros por hora. Por su parte, los últimos datos reflejan que el precio medio de un canguro en España es de 9,46 euros por hora, un incremento respecto al año anterior, cuando la media fue de 8,93 euros.

Las tarifas varían según la comunidad autónoma: Baleares encabeza la lista con una media de 10,64 euros, seguida del País Vasco (10,07 euros). En el extremo opuesto se sitúa Extremadura, donde la media apenas alcanza los 8,38 euros. Además, factores como el número de niños, las tareas adicionales o la experiencia del cuidador pueden hacer variar significativamente el precio a la hora de contratar a estos profesionales.

También influye el horario de trabajo. Los canguros que trabajan por la noche o durante la madrugada suelen cobrar más, especialmente si deben permanecer atentos al cuidado de bebés o niños pequeños. En cambio, cuando los niños duermen o ya son más autónomos, la tarifa puede ser algo menor.

Otro factor determinante es el número de niños a cargo: cuidar de dos o tres niños simultáneamente exige más responsabilidad y esfuerzo, lo que se traduce en una compensación económica superior.

Mientras los sueldos en España siguen ajustándose lentamente al coste de vida, cada vez más jóvenes como Sara optan por probar suerte en países donde su trabajo se valora más económicamente. Aunque esto implique enfrentar desafíos de adaptación cultural, lingüística y económica.