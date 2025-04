Santiago Niño Becerra: "España puede verse muy perjudicada por los aranceles de EEUU"

Santiago Niño Becerra (Barcelona, 1951), economista y catedrático de la Universidad Ramon Llull, atiende a El HuffPost por teléfono tras ver las últimas declaraciones que el presidente de EEUU, Donald Trump, relajando las tensiones sobre los aranceles anunciados a todo el mundo el pasado miércoles.

El experto asegura que este líder republicano, el que ha dicho este jueves desde el avión presidencial que revisarán estos gravámenes a aquellos países que hagan una oferta fenomenal, es el mismo que salió en la serie The Apprentice. "Él lo que quiere tratar es uno a uno, país a país. Quiere acuerdos bilaterales", asegura.

La situación es compleja, pero Santiago Niño Becerra defiende que la Administración Trump tiene "que arreglar cosas en su casa y la mejor forma de hacerlo es aislarse". Unas medidas que asegura que se harán notar en España: "Si bajas al detalle, España puede verse muy perjudicada por los aranceles de EEUU".

El experto no descarta que Trump siga los mismos pasos que ya hizo con Canadá y México y alargue el límite de entrada de aranceles del próximo 9 de abril para seguir negociando con otros países durante más semanas. De seguir con sus planes, considera que estos impuestos pueden provocar una crisis similar a la del covid.

¿Qué valoración hace de los aranceles aplicados por Donald Trump?

La serie The Apprentice es muy ilustrativa. La imagen que proyectaba tanto la serie como la película es de una persona que es un negociante. Él dice una cosa, luego cambia y convence a otros. Es un gran comunicador. Parece que está con el agua al cuello y acaba saliendo. Este jueves, cuando iba en el avión presidencial, dijo lo que yo esperaba. Los aranceles están ahí, pero el que haga una oferta fabulosa los revisaremos. Ya ha salido el Trump de The Apprentice.

Lo que no le gusta son las agrupaciones de gente, sindicatos, Unión Europea, etc. Él lo que quiere tratar es uno a uno, país a país. Quiere acuerdos bilaterales. Ahora, entra en un proceso bastante largo, porque no puede ser corto. habrá países con los que no se molestará en hablar, pero habrá otros con los que negociará. Este es el Trump que vamos a ver.

¿Estamos ante un cambio de paradigma en el comercio mundial?

Estamos en una transición de modelo. La historia nos demuestra que cuando ha tenido problemas, se ha aislado. Ahora nos puede llamar mucho la atención las palabras del presidente Trump. Si repasamos los discursos de Abraham Lincoln o Ulysses S. Grant, y estamos hablando del siglo XIX, ahí hay un canto abierto al proteccionismo. Cuando EEUU tiene problemas y quiere hacer cosas en su casa, se aísla. La pregunta es, ¿por qué? Hay cosas que no están tan bien como parecen estar, como el valor del dólar. Su deuda es descomunal, está fuera de toda órbita.

Tiene que arreglar cosas en su casa y la mejor forma de hacerlo es aislarse y llegar a acuerdos puntuales. Por ejemplo, lo que ha hecho de ponerle a China un arancel del 54% está fuera de órbita. China puede decirle que no le va a vender ni un gramo de tierras raras. Van a negociar, está clarísimo. Dentro de Europa, España exportó el año pasado a EEUU unos 17.000 millones de dólares, Alemania 160.000 millones. Dentro de la negociación UE-EEUU, ¿quién tendrá más peso en la negociación? ¿Alemania o España?. Esto nos está diciendo que España, dentro de esa negociación, va a tener menos oportunidades.

Pone de ejemplo a Alemania, que ha cerrado 2024 en recesión. ¿Los aranceles pueden empeorar su situación?

Hay que hacer volar mucho la imaginación. En el fondo, dejando al lado las muertes que fue horroroso, la pandemia del covid, en términos económicos, supuso una paralización. El mundo se paró. Si estos aranceles y esta política aislacionista de EEUU llega hasta el final, el mundo se va a paralizar. Esa es una de las razones por las que creo que a nadie le interesa eso y va a haber negociación. Si la administración Trump se emperra en que esto es así y solo lo cambio si me ofreces la luna, vamos hacia una paralización del comercio internacional.

Y eso tampoco beneficia a los estadounidenses...

Una de las bases del capitalismo estadounidense es que gran parte de la población de EEUU tiene acceso a bienes que son baratos. Por eso el consumo representa el 70% del PIB de EEUU. Con esos aranceles, esos productos baratos van a dejar de serlos. Si las rentas no suben, el consumo se va a hundir. ¿Cómo se le da la vuelta a esa situación? No se puede. EEUU no es Noruega. No puede vivir solo de exportar tecnología, es imposible. Si se produce un encarecimiento de esos bienes de consumo barato, la economía se va a resentir muchísimo.

¿Qué efectos pueden tener estos aranceles a España?

Básicamente, España exportó a EEUU aceite, vino y cava, industria agroalimentaria y componentes de automóvil. 17.000 millones es muy poco. Pero un 20% de aranceles sobre el vino es un bombazo para los productores de vino españoles y si encima a los componentes además del 20% se les aplica el 25%, será horrible. Si bajas al detalle, España puede verse muy perjudicada por los aranceles de EEUU.

Y puede producirse un efecto rebote de lo que pase en Europa...

El año pasado, Alemania, por seguir con ella, exportó 160.000 millones de euros a EEUU. Con estos aranceles, si no se llega a un acuerdo, esta situación va a impactar sobre las exportaciones alemanas. Esto va a repercutir en una serie de empresas, en una serie trabajadores y en sus rentas. ¿Cuántos de estos trabajadores dejarán de venir de turismo a España? De esto se habla muy poco, pero esto está ahí. España exporta frutas a Alemania. Igual, los consumidores alemanes se decantan por frutas y hortalizas más baratas porque sus rentas no les llega. Es decir, las implicaciones de esta decisión que ha tomado EEUU pueden ser catastróficas.

¿Cree que este movimiento es una estrategia de Trump para conseguir sus peticiones?

Sí, totalmente, pero depende de lo que pida. En una negociación, las dos partes tienen que ceder. Por eso digo que Donald Trump no es un negociador, es un negociante. Depende de lo que pida a cambio. Va a llegar a un acuerdo, seguro. Él cree que esta situación en 15 días se va a solucionar. Y es lo que yo no acabo de tener claro. El 9 de abril puede decir que, mientras estamos negociando, un mes de cadencia, lo que hizo con Canadá y México.

Precisamente, México ha logrado esquivar este nuevo envite de Trump

Lo de México realmente era muy curioso. Si añadían impuestos, muchas empresas estadounidenses se iban al traste. Tesla está fabricando en México. Lo que pasa es que México es un caso especial, incluso más que Canadá. Hay muchas empresas estadounidenses que dependen de México. Lo que es probable es que los aranceles sean selectivos.

¿Qué pasos debería dar Europa para contrarrestar estos aranceles? ¿Acercarse a China y los BRICS, por ejemplo?

Europa no tiene que caer en la trampa de aceptar que EEUU negocie con cada país de la UE, porque se convertiría en un 'sálvese quien pueda'. Tiene que negociar por todos. Cada país tiene su peso. Aunque se llegue a acuerdos bastante satisfactorios, está claro que EEUU se acabó como el aliado perpetuo de Europa.

El gran problema de China es que si no llega a un acuerdo de EEUU es que va a intentar colocar todos sus productos en alguna parte y será en la UE. Nos vamos a encontrar con un aumento de oferta muy grande que va a impactar sobre las empresas españolas.

¿Cree que estamos cerca de una policrisis?

Es lo que decía del parón. El mundo estaba funcionando más o menos bien porque había unos circuitos que corrían. Con el covid se paró. Todos teníamos clarísimo que aquello iba a ser temporal. Aquello se ha recuperado, porque estaba producido por un bicho, se encontró la vacuna y se eliminó el bicho. Pero esta situación no depende de un bicho, depende de una postura del país más poderoso del planeta. Si EEUU si mantiene en sus trece de que esto tiene que ser así, vamos a un parón. Ahí sí tendremos una crisis similar.