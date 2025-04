Trump podría imponer un arancel fijo del 20% sobre todas las importaciones, avanza el 'NYT'

Donald Trump desembarca del Air Force One en West Palm Beach (Florida), el 28 de marzo de 2025.

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea anunciar este miércoles, 2 de abril, jornada que bautizó como "Día de la liberación", nuevos aranceles contra varios países, en una medida que podría sacudir el sistema económico global como no se ha visto en décadas y con consecuencias imprevisibles.

El anuncio tendrá lugar a las 16:00 hora local (seis horas más en Madrid) en un gran evento llamado "Make America Wealthy Again" (Hacer a EEUU rico de nuevo), que se celebrará en la Rosaleda de la Casa Blanca, donde los cerezos ya están en flor, y al que acudirán todos los miembros de su gabinete.

A esta hora, sigue siendo una incógnita el detalle de ese castigo colectivo, pero prensa de EEUU como The New York Times están avanzando algunos posibles titulares. Así, el diario sostiene que la Administración Trump "ha estado sopesando varias diferentes estrategias arancelarias en las últimas semanas" y una de las opciones examinadas "es un arancel fijo del 20% sobre todas las importaciones, que según los asesores podría ayudar a recaudar más de seis billones de dólares en ingresos" para el Estado.

Pero también, el medio habla con cautela porque también se ha discutido la idea de asignar distintos niveles arancelarios a los países en función de las barreras comerciales que esos países impongan a los productos estadounidenses. Y han dicho que algunos países podrían evitar por completo los aranceles "si llegaran a acuerdos comerciales con Estados Unidos, parciales, bilaterales", que es lo que más le gusta al empresario de Nueva York: negociar con cada país sobre la materia que más le conviene, fracturando frentes comunes como el europeo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó ayer que Trump había estado reuniéndose con su equipo de comercio para concretar los detalles de un enfoque destinado a poner fin a "décadas de prácticas comerciales injustas". Hasta salir de dudas. Cuando se le preguntó si al gobierno le preocupaba que los aranceles pudieran resultar en un enfoque equivocado, Leavitt se mostró confiada: “No será equivocado”, dijo. “Va a funcionar”.

La perspectiva de los aranceles ha inquietado a los mercados. Las acciones bajaron al inicio de las operaciones, y el índice S&P 500 abrió un 0,4 por ciento a la baja antes de recuperarse tras una jornada agitada el lunes, que terminó con el peor mes y el peor trimestre del índice desde 2022.

"Aranceles recíprocos"

Todavía se desconocen muchos detalles sobre cómo se implementarán los "aranceles recíprocos" que Trump quiere anunciar este miércoles contra aquellos países que tienen barreras contra los productos y servicios estadounidenses, una medida que podría afectar especialmente a la Unión Europea (UE).

La idea es simple: Washington elevará sus aranceles sobre bienes y servicios extranjeros para igualar las barreras comerciales y fiscales —como el IVA europeo— que otras naciones imponen a los productos estadounidenses. "Si ellos nos cobran, nosotros les cobramos", ha repetido Trump en varias ocasiones.

Esos aranceles recíprocos podrían adoptar distintas formas. Por ejemplo, podrían establecerse diferentes gravámenes dependiendo del producto y su país de origen, o bien fijar un arancel para todas las importaciones de un país, calculando el promedio de lo que esa nación grava a productos estadounidenses.

Una de las opciones que Trump tiene sobre la mesa es la imposición de aranceles generalizados del 20 % sobre la mayoría de las importaciones que llegan a Estados Unidos, algo que podría provocar fuertes turbulencias en los mercados financieros y desencadenar represalias de sus socios comerciales.

La Casa Blanca ha adelantado que impondrá aranceles contra Brasil, la India, Corea del Sur y la Unión Europea, aunque no ha aclarado si sancionará a la UE como bloque o si evaluará a cada país por separado. Lo que sí ha dejado claro es que "por ahora, no habrá exenciones".

Imagen de archivo de contenedores marítimos en el puerto de Barcelona. Jeffrey Greenberg/Universal Images via getty Images

Plan para Venezuela

Este miércoles, además, podrían entrar en vigor los aranceles con los que Trump amenazó a finales de marzo y que buscan aislar económicamente aún más a Venezuela. En concreto, la idea sería imponer gravámenes del 25 % a los países que compren petróleo o gas venezolano.

Esta decisión supondría un golpe directo a China, principal destino del crudo venezolano, con compras de unos 500.000 barriles diarios.

Después de China, Estados Unidos es el segundo mayor comprador de petróleo de Venezuela, con 228.000 barriles al día. Sin embargo, Trump ya ha tomado medidas para reducir ese flujo, como la revocación en marzo de la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron operar en el país caribeño.

Un mayor castigo a México y Canadá



Aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado, este miércoles también podrían entrar en vigor aranceles adicionales a México y Canadá, los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Ya el 4 de marzo, Trump impuso aranceles del 25 % a las importaciones de Canadá y México, pero estableció una moratoria de un mes para los productos de esos dos países cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC, que incluye desde productos agrícolas hasta partes de automóviles o ciertos tipos de maquinaria.

De esa forma, mañana 2 de abril podrían empezar a aplicarse aranceles sobre esos productos, lo que en la práctica supondría la muerte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que el propio Trump negoció en su primer mandato (2017-2021) en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

No obstante, aún no está claro si estos aranceles se implementarán finalmente, ya que el mandatario no ha hecho comentarios al respecto en los últimos días, y en ocasiones anteriores ya ha pospuesto su aplicación.

El sector del automóvil será gravado con el 25 %



El sector automotriz afrontará sus propios aranceles esta semana, cuando en la medianoche del jueves- 3 de abril- entren en vigor gravámenes del 25 % a todos los automóviles importados a Estados Unidos.

La Casa Blanca asegura que esta medida fomentará la manufactura nacional, aunque también podría provocar una subida de precios para los consumidores estadounidenses y perjudicar a los grandes fabricantes de automóviles de EE.UU. que dependen de las cadenas de suministro global.

Para intentar suavizar ese impacto sobre la industria automotriz estadounidense, Trump ha decidido que las partes de automóviles fabricadas en México y Canadá estarán exentas temporalmente de ese arancel, aunque se espera que la medida afecte fuertemente a países como Alemania, Japón o Corea del Sur.