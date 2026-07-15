Ya es oficial: Trump cambia las normas y su rostro aparecerá en una moneda de oro de un dólar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha presentado una nueva moneda de oro de 24 quilates con el rostro de Donald Trump.

La moneda será acuñada por la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Lleva las inscripciones "In God We Trust" y "Liberty 1776-2026". Forma parte de las celebraciones del 250º aniversario de la independencia estadounidense.

"Con la imagen del presidente Trump, la moneda celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos", señala Bessent en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio ha generado polémica. En los últimos meses ha habido debate sobre si la imagen de un presidente en activo puede aparecer en una moneda.

La legislación estadounidense prohíbe que personas vivas aparezcan en la moneda circulante, pero la administración Trump sostiene que esta pieza se ampara en normas especiales relacionadas con el 250º aniversario del país.

Esta normativa pretende impedir el culto a la personalidad y diferenciar el sistema estadounidense de las monarquías, donde el jefe del Estado aparece habitualmente en la moneda nacional. La mayoría de presidentes representados en moneda estadounidense, como Washington, Jefferson o Lincoln, fueron incluidos después de su fallecimiento.

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos aprobó el diseño en marzo de 2026 tras revisar propuestas elaboradas por la Casa de la Moneda.

No es un caso aislado. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, su administración ha impulsado o estudiado varias iniciativas en las que su nombre o imagen tendrían un papel destacado. Por ejemplo, un pasaporte edición limitada en el que aparece la cara del presidente o las nuevas entradas para los parques naturales, en las que también figura el rostro de Donald Trump.