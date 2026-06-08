Los expertos coinciden: no es solo pereza por cocinar, los pedidos a domicilio se están disparando entre los jóvenes por estas razones

Es un gesto que se ha convertido en cotidiano: coges el móvil, entras en una aplicación de comida a domicilio y en cuestión de dos o tres clics tienes el encargo hecho y pagado. Ya sólo queda que te llegue a casa. Mucho más rápido que ir tú mismo a por la comida. Y también más rápido, por supuesto, que preparártela tú.

En España, hasta el 55% de habitantes de núcleos urbanos piden a domicilio al menos una vez al mes, según un informe de la Asociación de Fabricantes y Consumidores (AECOC) que se ha llevado a cabo mediante 3.000 encuestas en todo el país.

Además, un 75% de los participantes encuestados asegura que seguirá pidiendo a domicilio el año que viene, y el 11% afirma que va a aumentar su frecuencia de consumo.

La encuesta destaca también el perfil de los usuarios de las aplicaciones de delivery. El target más común son los hombres de entre 18 y 34 años, y el momento en el que más recurren a esta alternativa es la cena.

Y estos datos no se circunscriben únicamente a España. En otros países ocurre algo similar. En Gales, por ejemplo, una cuarta parte de los jóvenes de entre 16 y 29 años piden comida para llevar al menos dos veces a la semana, según expone el departamento de Salud Pública de Gales en un informe reciente.

Por qué cada vez se pide más a domicilio

La respuesta más sencilla es la pereza. Resulta mucho más cómodo y rápido que te traigan la comida, sobre todo para aquellos que pasan gran parte del día fuera de casa debido al trabajo.

Pero no es, desde luego, el único motivo. La BBC se ha hecho eco del estudio publicado en Gales y ha tratado de averiguar qué lleva a los jóvenes a usar tanto estas apps.

Y lo cierto es que ha encontrado varias razones.

Una de las principales tiene que ver con el propio comportamiento de las aplicaciones. Según varios testimonios recabados por la BBC, la publicidad puede llegar a resultar agresiva e insistente, ofreciendo descuentos y promociones que invitan a hacer clic aunque no tengas pensado recurrir a la comida a domicilio ese día.

La subida de precios de la cesta de la compra también puede ser un aspecto influyente. Aunque la comida a domicilio sigue siendo más cara que cocinar en casa, los consumidores perciben ahora menos diferencia entre ambas opciones. Y si la comodidad entra también en juego, la decisión es sencilla.

"La gente piensa que ya es muy caro comprar los ingredientes por separado", asegura a la BBC la doctora Eleanor Barnett, historiadora gastronómica de la Universidad de Cardiff.

La inmediatez es otra de las ventajas de esta opción. Basta con perder un par de minutos en el móvil para tener el pedido rumbo a tu casa. Y, salvo momentos de alta demanda, tampoco tardará mucho en llegar. Un signo de estos tiempos.

Por último, hay un aspecto clave que desequilibra la balanza entre las aplicaciones y el método tradicional de llamar por teléfono a un restaurante y que acuda a casa uno de sus repartidores: es mucho menos tedioso hacerlo a través de una app, aseguran algunos testimonios recabados por la BBC.