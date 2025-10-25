Vive en el pueblo más rico de Aragón, pero afirma que los jóvenes no pueden independizarse allí: "Los precios se ponen a un nivel"

La renta media de los aragoneses ha crecido casi un 15% entre 2020 y 2023, según los últimos datos recogidos por El Periódico de Aragón. Sin embargo, esa tendencia al alza convive con notables contrastes locales, como es el caso de Villanueva de Gállego, señalada como el municipio con mayor renta per cápita de Aragón, pero que actualmente se enfrenta a una subida de precios de la vivienda y carencias en muchos servicios públicos.

Este municipio zaragozano de menos de 5.000 habitantes tiene una renta per cápita de 37.697 euros, ocupando el puesto número 134 de los más ricos en toda España, tal y como recoge El Español. No obstante, esta cifra estadística choca con la experiencia de algunos vecinos. Una joven residente ha hecho viral un vídeo en TikTok en el que repasa deficiencias que, a su juicio, empañan ese estatus.

“Soy del pueblo más rico de Aragón y como que no me cuadra”, arranca la joven antes de enumerar lo que considera carencias: ausencia de una línea directa de transporte que conecte con el tranvía cercano, contenedores insuficientes y la conversión de suelo en parcelas para grandes centros tecnológicos que no generan empleo local suficiente. También denuncia que la escuela municipal de música lleva más de un curso cerrada y que no tienen piscinas ni polideportivo a nivel municipal.

Mucho margen de mejora

La vecina de Villanueva de Gállego también denuncia una subida de precios que deja a la juventud sin margen para emanciparse. “La juventud ya no podemos independizarnos y vivir en nuestro pueblo porque los precios se ponen a un nivel que solo son capaces de pagar los estudiantes franceses que vienen a estudiar a la Universidad San Jorge”, explica la joven haciendo referencia al encarecimiento de los alquileres y el suelo.

El contraste entre la estadística y la vida cotidiana tiene una explicación en la transformación económica del entorno: Villanueva y otros municipios han atraído inversiones millonarias en centros de datos y proyectos tecnológicos durante los últimos años. Empresas como Amazon cuentan con instalaciones en la zona y la entrada de nuevos operadores se ha acelerado, lo que ha multiplicado la demanda de suelo, energía y agua, así como ha provocado ciertos precios inmobiliarios y de servicios.

No todos los residentes comparten la misma percepción. “Lo que no se puede es ser pueblo y barrio rural de Zaragoza”, afirma un usuario en la sección de comentarios del vídeo. Y es que si bien la vocación industrial y tecnológica del área ha cambiado el paisaje, Villanueva no es un “barrio” de Zaragoza sino un pueblo con servicios propios. No obstante, detrás de la etiqueta de “pueblo más rico” hay ciudadanos que sienten que el crecimiento no siempre se traduce en calidad de vida ni en oportunidades para la gente joven.