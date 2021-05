15-M: los indignados 'made in spain' que cambiaron la forma de hacer política en medio mundo

Nos echamos a las plazas en asambleas multitudinarias, donde el mundo entero era bienvenido. Se repartía comida, agua y, para no quemarse con el sol, hasta sombreros. Todo había sido donado por la propia gente. La única norma era el respeto. Se montó una biblioteca con libros donados, una cocina donde siempre había comida y hasta una guardería. Comisión de mantas y abrigos, para el fresco de la noche. Aquella plaza se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad.

Había elecciones municipales y autonómicas y una sentencia judicial obligaba al desalojo. Las presiones empezaron a ser insoportables. Tras una entrevista para la radio, uno de los periodistas me decía: “¿Sabes lo que sería la hostia? Que el domingo amaneciera la plaza desierta. Sin nadie, todo desmontado”. Y como ese, otros tantos.

Esperanza Aguirre inventó que nos mandaba Rubalcaba y nos exhortaba a marcharnos a Moncloa. La asociación de comerciantes de Sol se puso, nada más hacerlo la presidenta de la Comunidad de Madrid, en nuestra contra. La maquinaria mediática empezó a arremeter con su ariete, una y otra vez, contra las puertas del campamento. Pero no nos fuimos. Nos quedamos. Ni sentencia judicial, ni medios. El campamento aguantó y la noche electoral hubo protesta. Enorme. Sol se cuajó hasta las calles aledañas.

Tan legales fuimos, que tuvieron que inventar una ley mordaza para poder contenernos. La #SpanishRevolution triunfó. Fuera y dentro. En Londres y en Nueva York se protestaba frente a las embajadas. En Siberia, el único español que había acampó frente al consulado de España. Como una ola, con los Real Democracy Now empezó a correr el hermanamiento entre los pueblos.

El 17 de septiembre, Occupy Wall Street se manifestó frente a la Bolsa de Nueva York. Los Real Democracy Now, que habían sido el germen, se convirtieron en los Occupy de medio mundo. La comisión de internacional funcionaba a toda máquina intercambiando tuits y correos, haciendo videollamadas y elaborando documentos colectivos en diferentes idiomas llamando a la movilización para el 15 de octubre. Aquel 15 de octubre, el MUNDO —con mayúsculas— salió a la calle “for a global change” que decían las pancartas.

Sin aquello, hoy no sería presidente Sánchez, no existiría Podemos, ni Más Madrid, no habría cambiado el Gobierno de la Junta de Andalucía, ni el del Ayuntamiento de Cádiz. No habría primarias en muchos de nuestros partidos y los candidatos seguirían eligiéndose en un despacho.

Sin aquello, no habría dación en pago, ni habría conseguido tanta repercusión el movimiento anti desahucios. Sin aquella ola, seguramente no habrían salido los Papeles de Panamá, ni seguramente se habría juzgado a Rodrigo Rato y una parte importante de la corrupción institucional se habría tapado. Sin el 15-M, seguramente hoy no sería lo que es el día 8 de marzo.