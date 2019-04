Ábalos: "Las cloacas no sólo estaban en el Ministerio del Interior"

Claro, no consideramos una España sin Cataluña como no consideramos una España sin ninguna otra región o Comunidad que forme parte de España.

Respetado, que no temido, es una pieza indispensable del equipo de Pedro Sánchez . Y eso que algunos no le perdonan que piense solo, que diga lo que piensa, que tenga criterio propio y que en ocasiones vaya por libre. Rara avis en un universo político donde la adoración al líder cotiza por encima de cualquier otra cosa.

No, el problema tiene muchas derivadas que acabaron básicamente en un conflicto de convivencia, pero de una parte ha habido las pulsiones nacionalistas, que se han ido derivando en independentistas con el tiempo ante la ausencia de política. Nos ha llamado mucha atención que durante años las comisiones bilaterales, las que mantienen un poco las relaciones de cooperación entre administraciones no se reunían. Las relaciones eran inexistentes. No es un problema de dinero. De hecho es un problema también identitario, de autoestima. En definitiva, es un problema de convivencia.

Porque estamos haciendo una propuesta para toda España y no consideramos que Cataluña sea distinta de España. Justamente por eso tratamos de dar un enfoque para toda España, sin entrar en ninguna particularidad. Entendemos que cuando estamos planteando cuestiones de empleo, de desarrollo industrial, de protección social, de ciencia e innovación estamos hablando de asturianos, asturianas, catalanes, catalanas, valencianos y valencianas. No tenemos por qué darle ninguna propuesta singular.

No lo sé porque habrá que ver… Esta era una cuestión absolutamente instrumental y por tanto muy vinculada a la coyuntura. Vamos a ver cuál es la coyuntura que se nos presenta, pero sí que hay una idea básica más allá de lo instrumental, y es que hay que intentar establecer un diálogo entre las fuerzas catalanas. No pueden consolidarse dos bloques que se niegan y tenemos que encontrar un foro que haga posible que los partidos políticos de Cataluña puedan encontrarse y hablar. El diálogo es un principio democrático básico. A veces me llama la atención tener que reivindicarlo. ¿En democracia hay otra alternativa al diálogo?

Yo trato muchas veces de tomar nota de las propuestas y solamente me ha quedado claro el tema de las mujeres –no sé por qué tanta referencia de la derecha a recortar el derecho de las mujeres y que tienen que ver con el aborto, con la interrupción del embarazo, con unos comentarios que pensaba que estaban más que superados-, temas de muros, armas , recientemente pensiones, pero no para beneficiar a nadie sino en todo caso para generar más incertidumbre en un marco de intranquilidad.

Por parte de la oposición tampoco hay que pensar mucho porque en el caso del Partido Popular hace nueve meses gobernaba, luego también el electorado tiene claramente conciencia y noción de lo que ha supuesto la gestión del PP y cómo acabó. Los otros partidos, que no han gobernado o que no gobiernan, también a estas alturas sabemos perfectamente cuál ha sido el ciclo de posicionamiento político, sus desvaríos y finalmente las propuestas políticas, que lamentablemente la oposición no está planteando. Es difícil hacer un debate serio y programático en estas elecciones.

Le preguntaba todo ello porque da la sensación de que en el marco de la campaña del PSOE no les conviene hablar de Cataluña y han decidido hacerse el muerto ante los bandazos de la derecha. ¿El objetivo es no cometer errores?

Y el tema de la excepcionalidad del autogobierno en Cataluña, que todos sabemos que cuando tú inicias la vía de la excepcionalidad en una Comunidad esto no se acaba ahí sino que hay toda una apuesta recentralizadora, cogen un poco como elemento de prueba a Cataluña, pero que a continuación la recentralización es para todas las Comunidades.

Cuando Iceta plantea que la democracia tiene que buscar una salida a Cataluña si la base social del independentismo sumara más de 65%, ¿está señalando una opción de futuro? Está planteando una hipótesis como podría plantear la del 35%. Yo creo que el terreno de las hipótesis me parece un mal escenario para alguien que se dedica a transformar la realidad. Asumir ya un escenario de estos es tanto como renunciar a transformar la realidad. Eso es lo que debe hacer un dirigente político, por tanto yo no contemplo ese escenario. Estamos trabajando en la dirección contraria, de que nunca se dé un 65% de desafección con respecto a este proyecto que llamamos España, este proyecto colectivo. Lo que hay que trabajar es justamente en el sentido contrario, de tal modo que ese escenario no se produzca.

Entiendo entonces que la reflexión de Miquel Iceta podría ir dirigida a

los huérfanos de CDC, a esa burguesía catalana que se ha desmarcado del PdeCAT en los últimos tiempos…

Sinceramente, lo que creo que estaba planteando, y por eso digo 65% y no un 51%, son las dificultades de plantear un proceso independentista, en el sentido de que quienes están pidiendo un referéndum de autodeterminación lo hacen sobre una base política y social escasa y que es incluso menor de la que una reforma del Estatuto de Autonomía exige. Por tanto si no puedes reformar el Estatuto con esas mayorías, cómo te vas a plantear un proyecto de desconexión, ¿no? Yo creo que iba en esa dirección.

¿Sigue pensando que Ciudadanos es mejor para gobernar que Podemos?

Yo no he dicho nunca eso.

Yo lo leí la semana pasada.

Lo que leíste fue una pregunta que dijo así, porque claro, a la fuerza me la he tenido que memorizar: ¿usted qué preferiría para un apoyo de investidura, a los independentistas o a Ciudadanos? Y no me dan más elección, después de haber dicho lo que pensaban obviamente. Después de haber tenido la oportunidad de decir lo que pensaba se termina porque en definitiva querían una respuesta así, imagino. Pero si usted me habla de un apoyo de investidura, que no comporta ni acuerdo, ni negociación, ni nada sino simplemente una votación para una investidura, y me da a elegir, prefiero no dar lugar a ninguna sospecha como la que está planteando la derecha todo este tiempo de connivencia con los independentistas.

Prefiero ponerme de acuerdo con fuerzas que defienden la unidad de España que no con aquellas que la están cuestionando, pero desde luego no me dieron la opción C. Claro, yo he visto “Ah, prefiere Ciudadanos a nosotros”. No, con Podemos estamos trabajando. De hecho, venimos trabajando todos estos nueve meses y yo creo que el balance ha sido muy positivo. Podemos ha entrado también en una senda muy institucional, de dar respuestas políticas a los problemas de la gente, no solamente la denuncia sino también la solución, pero eso es de hecho ya. Entonces la pregunta no fue esa.