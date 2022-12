Achraf Hakimi, retrato del niño "modélico" que tiene "algo que muchos futbolistas no tienen"

La fama, insiste, no le ha cambiado. “Hay muchos futbolistas que según crecen se vuelven estúpidos; chavales que con 16-17 años fichan por el Madrid y cambian completamente pero no es su caso”. El joven lateral fichó por el Real Madrid en plena adolescencia, pero “siguió siendo la misma persona y aún hoy lo es, ya convertido en referente universal”. “Además, y conozco bien a su familia, te digo que tiene algo que muchos futbolistas no tienen, saber que si le llamas por una necesidad, va a responder”.