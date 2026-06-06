La razón de la reverencia de la reina Letizia al papa León XIV cinco días después de la polémica con Charlene de Mónaco

La reina Letizia saluda al papa León XIV haciéndole una reverencia a su llegada a Madrid para su visita apostólica a España

Hacer reverencias se ve extraño en los tiempos de hoy, y de hecho, nadie está obligado a hacerla a un rey o reina. La cosa cambia cuando estamos entre miembros de la realeza, que han sido educados de otra manera y si suelen llevar a rajatabla el protocolo, lo que incluye inclinaciones de cabeza y genuflexiones.

Es habitual que las princesas hagan reverencias a las reinas, y si las primeras suben al trono como titulares o consortes, dejen de hacerlas. Así ocurrió con Mary de Dinamarca, que como princesa heredera se inclinaba como nadie, y se olvidó de la genuflexión desde el 14 de enero de 2024, cuando subió al trono su marido, Federico X.

El rey Felipe VI saluda al papa León XIV como marca el protocolo a su llegada a España para su viaje apostólico EFE

Letizia, como reina consorte, tampoco tiene que hacer reverencias. Por ello llamó la atención el 'momento saludo' al papa cuando bajó del avión que le había traído de Roma a Madrid, y posteriormente en la Plaza de la Armería, donde se produjo la ceremonia de bienvenida oficial de esta visita apostólica de León XIV.

La esposa de Felipe VI, que hizo uso del privilegio de blanco concedido por El Vaticano como reina de una monarquía católica, besó el anillo papal, el anillo del Pescador, igual que Felipe VI. Se trata del gesto protocolario con el que se saluda al papa.

La reina Letizia hace la reverencia a León XIV en el recibimiento oficial en la Plaza de la Armería por su viaje apostólico a España EFE

Además de eso, hizo la reverencia al papa. ¿Por qué lo hizo si es la reina de España y no tiene por qué inclinarse ante nadie? Porque la tradición dicta que ante el santo padre, procede realizar una reverencia. Y Letizia no es de mantillas ni peinetas, pero eso no quiere decir que rompa otros protocolos.

Las reverencias de Charlene de Mónaco

Ha sido sin duda una semana de reverencias porque tan solo cinco días antes hubo otra escena similar, salvando las distancias, con Letizia también involucrada. Sucedió en el acto que compartieron los reyes Felipe y Letizia con Alberto y Charlene de Mónaco en el Jardín Botánico de Madrid con motivo de la visita oficial de los príncipes monegascos a España.

Charlene sorprendió al hacer una reverencia tanto a Felipe VI, como a Letizia. Se produjo entonces una polémica entre quienes decían que es la esposa de un jefe de Estado y no debía inclinarse, y quienes comentaban que la genuflexión era obligada.

Lo cierto es que la princesa siguió la costumbre de su antecesora, su suegra Grace de Mónaco, que se inclinaba ante quien tenía tratamiento de Majestad. Además, aunque Alberto II es efectivamente un jefe de Estado, tiene dignidad de príncipe y tratamiento de Alteza Serenísima, todo ello transmitido a su esposa.

Por ello, Charlene es una princesa con un tratamiento menor al de Alteza Real que estaba delante de dos reyes con tratamiento de Su Majestad y por tanto su rango es inferior. ¿Hubiera sido un escándalo no haberse inclinado? Ninguno. ¿Es un escándalo haberlo hecho? Desde luego que tampoco. Y con Letizia y el papa, lo mismo.