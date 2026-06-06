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Hegseth compara el desembarco de Normandía con la llegada de inmigrantes a las costas de España
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Hegseth compara el desembarco de Normandía con la llegada de inmigrantes a las costas de España

"¿Cuándo harán algo ante esta invasión las capitales europeas? ¿O ya es demasiado tarde?", se ha preguntado.   

Redacción HuffPost
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Pete Hegseth, en una intervención reciente
Pete Hegseth, en una intervención recienteTom Williams vía getty images

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, ha generado polémica este sábado durante el acto de conmemoración del 82º aniversario del desembarco de Normandía al comparar la llegada de inmigrantes por mar a varios países europeos con una "invasión".

El dirigente estadounidense intervino en el Cementerio Estadounidense de Colleville-sur-Mer, junto a la playa de Omaha, uno de los escenarios más simbólicos del desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Allí aseguró que actualmente "otras playas europeas" están siendo "asaltadas" por "ideologías peligrosas".

"Lamentablemente, hoy están siendo asaltadas otras playas europeas por otras ideologías peligrosas. En España, Italia y Grecia y Bulgaria llegan las embarcaciones y los hombres", afirmó Hegseth durante su discurso. "¿Cuándo harán algo ante esta invasión las capitales europeas? ¿O ya es demasiado tarde?", se preguntó.

"La paz solo se consigue mediante la fuerza"

Durante su intervención también pidió a los aliados occidentales que refuercen su compromiso con Estados Unidos para defender la seguridad y la estabilidad internacional. Y es que, según defendió, "la paz solo se consigue mediante la fuerza y la fuerza está a ambos lados del Atlántico, fortificados por la disposición, las capacidades militares comunes y una férrea voluntad política".

Además de comparar el desembarco de Normandía con la llegada de inmigrantes a las costas de España, Hegseth insistió en que Washington seguirá liderando las alianzas occidentales, aunque reclamó una mayor implicación de sus socios. "Estados Unidos lidera", señaló, pero añadió que "los aliados con capacidad deben estar ahí con nosotros, hombro con hombro, en la brecha, cuando sea importante".

Además, criticó la actitud de parte de Occidente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. "Nos hemos olvidado de que la libertad no es gratis. Nos hemos olvidado de que la paz no solo se desea. Se consigue con voluntad, honor y fuerza. Los hombres que desembarcaron en estas playas lo sabían", concluyó.

La solución al problema migratorio europeo no consiste en construir cómodos armarios para invisibilizar y almacenar inmigrantes sino en atacar los grandes desajustes estructurales. 

Redacción HuffPost
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