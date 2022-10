Brasil: ni Lula arrolla, ni Bolsonaro estaba sentenciado ni la segunda vuelta está decidida

Habrá segunda vuelta en Brasil. La primera ronda de las elecciones presidenciales de ayer, 2-O, ha dejado un ganador claro, el expresidente izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva , que ha logrado el 48% de los votos frente al 43% de su principal oponente, el ultraderechista y actual mandatario Jair Bolsonaro . Y, sin embargo, no es suficiente: el Partido de los Trabajadores (PT) no ha superado ese 50% más uno de los votos que evitaba el segundo round y, así, el 30 de octubre, los brasileños tienen una nueva cita con las urnas. A cara de perro, esta vez.

La segunda conclusión es que Bolsonaro no estaba ya amortizado; quizá tocado, pero no hundido. La corriente de desencanto que lo elevó al Palacio de Planalto hace cuatro años sigue siendo fuerte, ha concentrado en su polémica figura el apoyo de la derecha y la derecha radical, con amplia base religiosa además, y por eso se entiende que los 10 o 15 puntos de diferencia que auguraban las encuestas hayan quedado en cinco. Es un golpe psicológico para Lula porque, además, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro ha demostrado tener una gran fuerza en lo regional, con la elección de gobernadores de peso: al menos nueve de los candidatos apoyados por el presidente brasileño fueron elegidos en sus estados en las elecciones regionales de este domingo, frente a cinco de los respaldados por Lula da Silva.

Se ha visto que el PT no tenía tanto voto oculto y ha llegado al margen previsto en las encuestas menos entusiastas. El PL, en cambio, sí estaba agazapado, parte de sus electores no estaban confesando su apoyo en las encuestas, en un momento de entusiasmo de la izquierda y de descrédito de la derecha. Esto hace que los ánimos suban entre los ultras, que se sientan reforzados, pese a la derrota inicial. Creen en la remontada. También ellos, desde anoche, tratan de dejar la puerta abierta al entendimiento con otras fuerzas, pero lo tienen más complicado. No obstante, incluso en el centro sigue habiendo un voto antiLula, que aún persiste en su rechazo por los casos de corrupción por más que se hayan anulado por falta de jurisdicción o persecución judicial, y los ciudadanos no tienen por qué hacer lo que digan Tebet o Gomes. No es desdeñable ese pico, a la hora de sumar o restar.