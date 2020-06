WIKIMEDIA COMMONS / US MILITARY

WIKIMEDIA COMMONS / US MILITARY Prisioneros liberados en el campo de concentración de Mauthausen, en Austria, reciben a los soldados americanos con una pancarta hecha por prisioneros españoles.

El movimiento antifascista nació en Europa en los años 30 para combatir las ideas que implantó Benito Mussolini en el Estado italiano: el fascismo, que exaltó la patria y la raza como principales valores para mantener movilizadas a las masas. En EEUU, los antifas cobraron fuerza a finales de los 80 y estuvieron ligados al grupo Anti-Racist Action, precursor de aquellos que hicieron frente a los supremacistas blancos, según cuenta el historiador Mark Bray en Antifa: The Anti-Fascist Handbook.

La mayoría de expertos coinciden en señalar que las diferencias que suscita el término entre estadounidenses y europeos están motivadas por un hecho histórico evidente: que la guerra contra el fascismo se libró en Europa, no en EEUU. Fueron los europeos quienes vieron su tierra arrasada y su libertad cercenada por el auge de una ideología totalitaria.

Es común que una palabra no signifique lo mismo en lugares y épocas diferentes. La historia se encarga de dar forma a cada concepto para que evoque cosas distintas en función de dónde y cuándo se escucha. Eso es lo que ocurre cuando se habla de antifascismo en Europa o en EEUU.

Los antifas volvieron a coger impulso en 2016, tras la victoria de Donald Trump. “Sobre todo en el estado de Oregón, en Portland. Pero antes ya había movimientos parecidos en Berkeley (California). Adoptaron la vestimenta negra, a modo de luto, el día que Trump toma posesión. Esto luego se ha fusionado con los colores del antifascismo clásico [rojo y negro]”, explica José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios americanos del Instituto Franklin.

No existe un manifiesto compartido por los antifascistas estadounidenses y europeos. Aunque sí comparten, además de la lucha contra el racismo, la beligerancia hacia posturas homófobas y xenófobas. Es más, en EEUU se les ha vinculado con otros movimientos críticos con el sistema capitalista, como Occupy que acampó en 2011 en un parque cercano Wall Street.

La clave para entender la diferencia en la forma de entender el antifascismo en Europa y en EEUU está, no obstante, en la experiencia histórica de ambos lugares. “En EEUU no hemos vivido el fascismo; es más teórico. En Europa aún permanece en la memoria de mucha gente. En EEUU los grupos antifascistas no están bien organizados y son bastantes pequeños”, precisa Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, especializada en Estados Unidos, Europa y España.

“El fascismo propiamente dicho desapareció en 1945. Este otro antifascismo es una ideología de grupúsculos neocomunistas que buscan legitimarse presentándose como defensores de una causa moralmente impecable: la lucha contra el fascismo cuando ya no hay fascismo. Como el comunismo nunca tuvo mucha audiencia en América, este discurso carece de halo romántico. En Europa, sin embargo, tiene más audiencia entre postmarxistas y revolucionarios”, opina el politólogo de la Universidad Autónoma de Madrid Ángel Rivero, especializado en Teoría Política e Historia de las Ideas.