¿Ayuso nos toma por tontos?

Europa Press News via Getty Images Isabel Diaz Ayuso.

Hablar de nuevo de la incompetencia de Isabel Díaz Ayuso puede resultar cansino, aunque ella se empeña en que sea inevitable. La presidenta de Madrid se supera día a día. Es capaz de soliviantar al más neutral y templado de los ciudadanos.

Escucharla sostener sin ruborizarse que nadie le había informado de la magnitud de Filomena no es sólo faltar a la verdad, sino también el respeto al conjunto de los españoles. Menos ella, cualquier persona en este país estaba al tanto de la crudeza de la borrasca que se avecinaba. Gracias a los avances tecnológicos, se conoce con mucha antelación los temporales y su eventual virulencia.

Todas las administraciones, en tiempo y forma, recibieron de AEMET la comunicación de la máxima alerta, con nivel rojo. Fue noticia de alcance en los días previos en todos los medios, el eje de la información meteorológica y ocupó espacio en programas del corazón. ¿Cómo es posible que en un mundo sobreinformado un cargo público de ese rango no se entere de una cuestión con tanta repercusión social? ¿No sería que la presidenta estaba de vacaciones o en asuntos personales en momentos tan difíciles?

No fue desconocimiento, sino actuación negligente. Como presidenta, Ayuso es la responsable de activar el Plan de Emergencias de la CAM y lo hizo tarde y mal. Con el reparto competencial, corresponde a las autonomías la gestión de este tipo de situaciones. Si no es capaz de hacerse cargo, tendría que ceder al Estado las competencias y declararse la emergencia nacional. Y no lo ha hecho porque habría sido un ridículo monumental. Así, la dirigente madrileña ha preferido el colapso que sufren los ciudadanos que reconocer su incapacidad para resolver este episodio excepcional.