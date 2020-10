El mal rato de Ayuso en Telemadrid: comienza a balbucear tras esta pregunta sobre la Sanidad madrileña

‘Explicaciones’ que no han terminado de convencer a la periodista, que ha insistido. ”No me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo en otros hospitales...”.

“Sí, pero porque se van a duplicar”, ha vuelto a cortar Ayuso. “Se van a reorganizar, pe, pero es que yo no soy, a ver, yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Com... de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Consejería de Sanidad, quiero, creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan sólo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar. Y por supuesto, que el personal sanitario esté respaldado y trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar. Pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderá”.

“Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico, normalmente”, ha agregado.

El momento se ha hecho viral en Twitter, donde muchos han compartido el vídeo y han criticado a la presidenta regional: