Con la Iglesia hemos topado, Joe: el cerco de los obispos ultras por su defensa del aborto

Biden, tras conocer la iniciativa, quiso llevarla al terreno de la fe y así quitarse el problema de encima. “Es una cuestión privada y no creo que vaya a ocurrir”, dijo sobre la excomunión. El presidente no sólo es creyente, sino practicante, acude a misa cada domingo, incluso si está fuera de EEUU, como se vio en Reino Unido en la cumbre del G7 del mes pasado . En su discurso de la victoria en las elecciones de noviembre, citó el popular himno católico romano On Eagle’s Wings y en su discurso inaugural en enero citó a San Agustín. A menudo lleva consigo un rosario que perteneció a su difunto hijo, Beau.

Sin embargo, tras la polémica al entenderse que el documento era un coladero para dejar a Biden sin el cuerpo de Cristo, los obispos han tenido que salir a puntualizar su proyecto. Dicen que su objetivo no es vetar a nadie, que no hay “naturaleza disciplinaria”, sino “crear una mayor conciencia entre los creyentes” sobre el poder de la Eucaristía y explicitar que es “responsabilidad de todos los católicos” vivir de acuerdo con ella.

La clave del enfado

A los obispos ultras lo que más les enfada de Biden es su postura sobre el aborto. El demócrata está “comprometido” con la protección de este derecho en el país, que emana de un fallo de 1973 del Tribunal Supremo y que podría peligrar por la actual mayoría conservadora en esta corte. Explicó que, independientemente de la decisión que adopte esa instancia judicial, el mandatario tiene el compromiso de blindar Roe v. Wade, el fallo por el que se reconoció el derecho a abortar en 1973.

El Tribunal Supremo ha anunciado recientemente que examinará una ley que restringe el aborto en el estado de Misisipi, en una decisión que muchos ven como una vía abierta para socavar este derecho, dada la abrumadora mayoría de jueces conservadores en esta corte. El caso es sobre una ley aprobada en 2018 por el Congreso de Misisipi, de mayoría republicana, que impide el aborto después de la decimoquinta semana de gestación.

Los portavoces de Biden eluden respuestas sobre esta causa, hablan del derecho de las mujeres a decidir como algo esencial en el imaginario de su jefe o confirman que “discrepa respetuosamente” con la negativa de la Iglesia a investigar con tejidos fetales, que con la nueva etapa en la Casa Blanca vuelve a estar financiada con dinero público.

“Yo acepto la posición de mi Iglesia sobre el aborto como una doctrina De Fide [de fe]. La vida comienza en la concepción. Ese es el juicio de la Iglesia. Yo lo acepto en mi vida personal. Pero me niego a imponerlo en cristianos, musulmanes y judíos igualmente devotos”, dijo Biden durante un debate en la campaña electoral de 2012, cuando se postulaba a la reelección como vicepresidente de Barack Obama. “No creo que tengamos el derecho de decirle a otras personas, a las mujeres, que ellas no pueden controlar sus cuerpos. Esa es una decisión entre ellas y su médico, en mi punto de vista, y la Corte Suprema. Yo no voy a interferir con eso”, agregó. Su postura, indican sus asesores, no se ha modificado al llegar al Despacho Oval.

Los derechos LGBTQ son otro punto de controversia. El papa fue noticia en octubre pasado cuando respaldó las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Biden es un aliado aún más liberal, que respalda el matrimonio entre personas y era más lanzado con ello que el propio Obama. Otra cosa que no gusta a los obispos que se tapan la nariz sólo con que el debate salte a la palestra.

Más extremos

Las constantes referencias a la Biblia o los elogios a los curas y monjas de sus colegios no le están sirviendo mucho a Biden ni a colegas de partido igualmente católicos como Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, o John Kerry, exsecretario de Estado y ahora enviado especial para el clima de Biden. Lo cierto es que la jerarquía de la Iglesia católica en EEUU se está escorando aún más a la derecha, al igual que los votantes, un fenómeno consolidado en los cuatro años de legislatura del republicano Donald Trump.

Seis de cada 10 votantes católicos blancos no hispanos -los más influyentes- son ahora mismo republicanos, frente a los cuatro de cada 10 que eran en 2008, según el centro de estudios Pew. Entre los evangélicos blancos no hispanos, un pilar del Partido Republicano, ocho de cada 10 votaron por Trump tanto en los comicios de 2016 como en 2020. Las políticas contra el aborto y el nombramiento de hasta 200 jueces federales derechistas se lograron gracias a católicos en buenos puestos de la Administración Trump, como Pat Cipollone, exabogado de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, exjefe de gabinete de la Casa Blanca, y Kellyanne Conway, exconsejera de Trump.

Reforzados por ese incremento, aupados por los republicanos, el grupo de obispos más recalcitrantes cobró fuerza durante el mandato del magnate y tuvo desencuentros con el Vaticano, socavó la influencia de los máximos representantes del papa en EEUU y polarizó aún más a los fieles católicos, desde sus púlpitos, sus universidades y sus medios.

Pese a ello, dos tercios de los católicos estadounidenses dicen que a Biden se le debería permitir recibir la comunión, a pesar de su política del aborto, según añade Pew.