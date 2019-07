La última del Fischer de la política

En política dos días es una vida y dos meses, una eternidad que suele acabar en bucle como en el que estamos en este momento y que recuerda bastante al de 2016. Recuerden que del gobierno en solitario, el candidato más votado el 28-A pasó a uno de cooperación, para después ofrecer otra variante con ministros independientes sugeridos por la dirección de Podemos y acabar finalmente con una invitación a Iglesias para que sugiriese dos nombres de su partido, siempre que no estuvieran significados políticamente. Un par de “podemistas” que no lo parezcan. O algo así. Esta fue la última oferta que Sánchez hizo personalmente en conversación telefónica el jueves por la tarde y que el secretario general de Unidas Podemos despachó con un “esto es una broma, Pedro”. De momento, sigue el tuteo.

En La Moncloa, ora sostienen que no hay que adelantar posiciones, ora que la partida sigue abierta, ora que esto se ha acabado y que dan por rotas las negociaciones con Podemos… Esto último es lo que ha sentenciado solemnemente el presidente del Gobierno ante los micrófonos de la Cadena Ser a menos de una semana de la fecha para su investidura.

La entrevista duró 40 minutos, pero le sobraron los 35 últimos. Pedro Sánchez entró a saco desde el primer segundo para situarse donde quería. Más bien donde su equipo de estrategas decidió este fin de semana que había que situar el marco de las negociaciones para la investidura, y que casualmente no era el mismo que fijaron el viernes, ni el jueves, ni al comienzo de la semana.

El siguiente paso de la izquierda alternativa fue convocar una consulta a los inscritos, que Sánchez ha tachado de mascarada en la que no figura la última oferta que puso sobre la mesa y que, por lo tanto, solo busca votar en contra de la investidura de un candidato socialista junto a la derecha y la ultraderecha. El fondo y la forma del parlamento que el presidente ha desplegado en su última aparición pública -y van tres en las dos últimas semanas- fueron tan tajantes que uno diría que es la última bala que le queda en la recámara para presionar al que fue su socio preferente durante diez meses. A saber. En La Moncloa lo que hoy es blanco mañana es negro y lo que ahora es un sí es fácil que después sea un no.

Es quizá por ello por lo que en Podemos no solo no se han dado por aludidos, sino que además dicen estar dispuestos a volver a negociar en las condiciones ya conocidas: un Gobierno de coalición sin vetos. De no estar en juego la gobernabilidad de un país en el que las consecuencias de la crisis siguen siendo severas para muchos españoles, esto tendría más de teatralización frívola por ver quién arriesga más antes de caer por el precipicio, que en este caso serían unas nuevas elecciones.