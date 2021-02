Carmen, si paras la ley trans tienes mi voto

Ya sé que sólo es un voto y no vale gran cosa. Pero tengo la sensación de que también tendrías el de muchísima más gente. Es cierto que las cámaras de eco en que se han convertido las redes sociales nos hacen pensar que tenemos más apoyos que los que verdaderamente tenemos. Pero me precio de poseer más vida fuera de Twitter que dentro y no sesgada por afinidad ideológica. El tema empieza a llegar a la calle. Si tenéis el coraje de plantaros ante la pseudoizquierda posmoderna e irresponsable -tan bien representada por el borrador de ley trans firmado por Podemos-, si cortáis de raíz el daño que se puede hacer a los adolescentes y las mujeres en nombre de entelequias identitarias, estoy seguro de que la gente sabrá premiar esa muestra de política sólida y madura que no tiene miedo a ser momentáneamente impopular. Hay mucha gente huérfana en la izquierda, ansiosa por encontrar un motivo para no abstenerse, aunque fuera un solo punto al que agarrarse. Podría ser éste.

Porque no es incompatible la ayuda a los adolescentes que están sufriendo a causa de problemas emocionales vinculados a su género con la prudencia y el respeto al conocimiento científico más básico. Pero sí es incompatible el feminismo con el terraplanismo, los intereses big pharma y una definición de la condición femenina centrada en experiencias íntimas cambiantes e inverificables. Esto no es una oposición entre gente que defiende a las personas trans y gente que no las defiende, sino entre dos opiniones acerca de cuál es la mejor forma de defenderlas: una que analiza la cuestión observándola y conceptualizándola correctamente, interviniendo con la misma lógica con la que desde la psicología se intenta ayudar a las personas que sufren todo tipo de problemas; y otra que reacciona ante este fenómeno a golpe de demagogia, adanismo y eslóganes -el votante, perdón, el cliente siempre tiene la razón-.