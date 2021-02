Casado se 'independiza': trata de salvarse vendiendo Génova 13 e impone la ley del silencio

Según explican fuentes del Partido Popular, ese cambio de sede se hará “lo antes posible”, aunque no se concretan fechas. Se acabó con ese edificio situado frente a la Audiencia Nacional (la misma que les está juzgando) en la que se celebraban las victorias electorales (saltando por el despacho de la primera planta que perteneció a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes), en el que se hizo aquella foto de Rajoy y toda la cúpula culpando a Baltasar Garzón de emprender una causa general contra el partido y en el que siempre había periodistas en la puerta. Ese mismo sitio que vio cómo entraba la Policía para llevarse documentos por la Gürtel y en el que se destruyeron los ordenadores de Bárcenas.

El PP sigue en el abismo, Pablo Casado no logra remontar y el partido está destrozado desde este domingo por las elecciones catalanas. Vox le ha ‘sorpassado’ en Cataluña, esa comunidad tan sensible para la derecha, con la que ha hecho y hace política pensando en el resto de España. El nuevo líder en la encrucijada: ¿qué puede hacer para salvarse?

Ese es el pasado del PP, sí, sí. Pero Pablo Casado intenta borrarlo. Otro de los anuncios que ha hecho es que no piensa hablar más sobre casos anteriores. Algo que choca con la realidad: ¿puede decir un líder político en la España de 2021 de lo que se habla o no? ¿Puede defenderse un partido sin hablar de su pasado? ¿No tiene nada que decir el PP sobre las sentencias que dicen que tuvo una caja B desde 1989? ¿Ya no va a hablar Pablo Casado sobre Mariano Rajoy o José María Aznar? ¿Se puede renunciar a borrar esa historia y luego intentar diferenciarse con Vox subrayando la gestión en los gobiernos?

En este intento de salir adelante de Casado no hay ni un sólo ápice de autocrítica. Los resultados han sido “malos”, ha reconocido, pero la culpa… de Pedro Sánchez, de la Fiscalía, del CIS y de los medios públicos (“al servicio de un partido”). Sigue apelando a teorías de la conspiración y a factores externos y con la excusa de que lleva poco tiempo. Pero la realidad es que el líder del Partido Popular llegó hace más de dos años y medio al liderazgo del partido y se ha enfrentado a varias citas electorales. La pregunta es si los electores siguen pensando en el PP del pasado o en Casado. Hay un dato que se le olvida: Rajoy ganaba las elecciones (tanto en 2011 como en 2015 y 2016) con los casos de corrupción abriendo también las portadas.