Científicos estadounidenses prueban la primera vacuna experimental contra el coronavirus

Getty Images via Getty Images

Getty Images via Getty Images Una persona es vacunada durante una campaña nacional de vacunación en Caracas (Venezuela).

Un equipo de científicos estadounidenses ha probado este lunes la primera vacuna experimental contra el coronavirus en una paciente voluntaria, según ha publicado en exclusiva la agencia Associated Press.

La vacuna experimental, cuyo nombre oficial es mRNA-1273, ha sido desarrollada por National Institutes of Health (NIH) y una compañía de biotecnologia llamada Moderna y localizada en Massachusetts. No hay riesgo de que los participantes en la prueba se infecten, ya que la dosis no contiene el coronavirus en sí mismo.

La mujer que ha participado en la prueba tiene 43 años y es madre de dos hijos adolescentes. “Esta es una magnífica oportunidad para mí de hacer algo frente al coronavirus”. Tras recibir la inyección, la voluntaria dijo sentirse “muy bien”.