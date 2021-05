Colombia, un mes de paros insólitos para mudar la piel del país

Colombia ha cumplido un mes de protestas antigubernamentales masivas, en el que está siendo el mayor estallido social de su historia reciente, el llamado paro nacional. Manifestaciones, paros nacionales, capitales en pie, voces de ciudadanos pidiendo cambios que se han visto salpicadas de sangre por la violencia policial y puntuales actos de vandalismo. Al menos 44 civiles han muerto, hay más de 2.000 heridos y 129 desaparecidos.

Semana tras semana, con la pandemia de coronavirus como telón de fondo, estas marchas multitudinarias han recorrido las calles de las principales ciudades del país, incluso en zonas rurales. Comenzaron pidiendo algo muy puntual: la retirada de la polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno del conservador Iván Duque, que ponía sobre los hombros de la clase media la necesidad de arañar fondos (el 73% de la subida se aplicaría a ciudadanos, no a empresas, y se planteaba un IVA del 19% en gastos esenciales como agua, luz o gas). Todo, para recaudar unos 5.170 millones de euros. El presidente tuvo que ceder.

Incluso con la dimisión del ministro del ramo -no es la única, también ha abandonado la titular de Exteriores- y la retirada de la norma, las protestas no terminaron ahí. Los manifestantes -muchos jóvenes, pero también colectivos de profesores, sanitarios, indígenas, jubilados, feministas, ecologistas, autónomos...- pidieron después la retirada de la reforma de la salud, que ni aclaraba con qué fondos se sostendría el sistema y abría la puerta a una semiprivatización, entre otras cosas. El Congreso, ante la presión popular, la acabó rechazando.

Pero, ¿por qué parar si queda tanto por lograr? No, los colombianos no pelean sólo por dos articulados puntuales, por más agresivos contra los más necesitados que fueran, sino que grandes capas de la población “han llegado a un punto de cansancio y desgaste que no tiene marcha atrás si no se acometen reformas estructurales”, en palabras del americanista Sebastián Moreno. “Colombia es el país con más potencial de América Latina en estos momentos, con una clase media que había crecido mucho y se ha estancado gravemente. En 2019, comenzaron las protestas de los estudiantes, con la represión policial que conllevó, y hoy hay aún más necesidad de cambio. Había germen y la queja ha crecido”, resume.