Cómo recalentar pizza y otros 7 alimentos para que no pierdan su textura

Si no tienes freidora de aire, el chef Fabio Viviani propone una alternativa con el horno: “Precalienta el horno a 210ºC con una piedra para pizza o, en su defecto, papel para horno, y mete luego la pizza fría durante 4 o 5 minutos. Cuando la saques, la corteza debería estar crujiente y el queso fundido”.

Hyland dice que con 8 minutos, según el tamaño de la porción, es suficiente. “Si la pizza ha estado congelada, descongélala con antelación en el frigorífico”. No te olvides de poner papel de aluminio debajo de la pizza por si cae algo de queso, para que sea más fácil de limpiar, pero asegúrate de no obstruir el mecanismo.

4. Verduras a la parrilla

Las verduras a la parrilla también pueden estar muy buenas un día después de cocinarlas, pero la bloguera Yumna Jawad, de Feel Good Foodie, recomienda moderar las expectativas. “Por desgracia, nunca vas a conseguir que se queden igual de crujientes, pero eso no significa que no puedas disfrutar de las verduras a la parrilla que hayan sobrado. La mejor forma es volver a meterlas al horno. Coloca papel de horno en una bandeja, precalienta el horno y no eches las verduras hasta que esté caliente si quieres que vuelvan a quedar algo crujientes. La freidora de aire es otra opción. Las verduras tienden a quedar menos crujientes y más caramelizadas, pero así también están muy buenas”.