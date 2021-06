Cospedal se presenta en el Congreso al no ser avisada de la suspensión de su comparecencia

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se ha presentado este miércoles en el Congreso para su comparecencia ante la comisión de investigación de la llamada ‘operación Kitchen’ al no haber sido avisada con tiempo de que la convocatoria se había suspendido tras haberse conocido que ha sido citada por el juez instructor como investigada.

🔴 María Dolores de Cospedal ha acudido al Congreso para comparecer ante la Comisión que investiga el caso Kitchen, aunque su comparecencia se había aplazado. "Nadie me ha avisado del aplazamiento", ha asegurado a un equipo de TVE. https://t.co/VjKzBgo9IT pic.twitter.com/n0ZSRnsplP

“Esto no puede ser”

“No me han avisado. Nadie me ha dicho nada. Esto no puede ser”, ha protestado Cospedal, quien ha explicado que había acudido al Congreso porque estaba “obligada” a comparecer, tras lo cual ha cuestionado que se haya tenido que enterar así de una decisión de estas características.

Enseguida, ha abandonado los alrededores de la Sala Prim y se ha dirigido al mostrador de ujieres del edificio que se encuentra enfrente del Palacio del Congreso para quejarse por que no se le hubiera avisado de que su comparecencia había sido aplazada y para pedir cuentas por este proceder.

Por el camino, se ha encontrado con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y el secretario general del grupo, Guillermo Mariscal, y otras diputadas como Carmen Riolobos y María Jesús Bonilla, que la han acompañado hasta una de las salas del Congreso, donde espera recibir explicaciones de por qué no se le ha notificación con la suficiente antelación esta decisión.

Desde el PSOE aseguran que, tras adoptarse la decisión de suspenderse la comparecencia, los servicios jurídicos de la Cámara procedieron a avisar a Cospedal: la llamaron al teléfono de contacto que había facilitado, pero no lo cogió; a las 14.30 horas se contactó con la secretaria, que prometió avisarla, y además se le envió un correo electrónico.

El PP votó en contra

La suspensión, propuesta por el PSOE, ha sido avalada por todos los grupos salvo el PP, que ha votado en contra al sospechar que los socialistas buscan alargar los trabajos de la comisión, y Vox, que ya no estaba en la sala.

Los demás grupos sostienen que el cambio de la situación procesal de la exdirigente del PP afecta a la comparecencia y prefieren posponerla. Será la mesa de la comisión la que decida, en su caso, una nueva fecha.

Con la comparecencia de Cospedal este miércoles, la comisión ya sólo tenía pendiente del listado inicial llamar al exministro Jorge Fernández Díaz y al expresidente Mariano Rajoy, cuya comparecencia se calculaba para la próxima semana, el 10 de junio.

Una vez que se terminen los interrogatorios, la comisión debe aprobar unas conclusiones antes del 30 de junio para después votar el dictamen en el Pleno del Congreso.