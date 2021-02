Cuando el Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia no exista

Por desgracia, la lista es interminable. La eterna división entre espacio público y privado se sofistica, se pone bata blanca y opera desde los lugares más insospechados. Porque ya no está bien visto decirle a una niña que no puede o no debe estudiar determinada carrera, pero nos encargamos de que conozcan a Einstein, Copérnico o Einstein pero no a Margarita Salas, Hedy Lamarr o Katherine Johnson. Por si tenía dudas, para que no sepa que muchas otras abrieron camino, que no tendrá que enfrentarse a un territorio desconocido y, sobre todo, que no estará sola.

La existencia del Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia nos pone ante un espejo que nos devuelve una ausencia y una sombra. La ausencia de miles de mujeres y niñas en esferas de la vida diseñadas a la medida de los hombres, niñas y mujeres que muchas veces no han escuchado palabras de aliento, de apoyo o de reconocimiento. Y una sombra bajo la que se esconden todos aquellos “Días de” que no celebramos y que hablarían de la incorporación de los hombres a las tareas hiperfeminizadas, vinculadas al ámbito de la reproducción de la vida y poco valoradas socialmente.

Ojalá el reflejo que vemos, que nos muestra un mundo injusto donde las diferencias se transforman en desigualdades y nos impiden aprovechar el enorme potencial y talento que tenemos alrededor, sea motor de cambio para mejorar nuestra sociedad. Para que todos los niños y niñas sepan que, como dice el mural feminista de Ciudad Lineal, ’Las capacidades no dependen de nuestro género’.