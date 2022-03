Cuando un "incidente" puede acabar en Tercera Guerra Mundial

via Associated Press

Lo que está tras ese debate de la internacionalización es, en realidad, la pregunta de si la OTAN entrará o no en liza. Desde su cuartel general de Bruselas lo repiten insistentemente: no habrá intervención armada en Ucrania y no se facilitará tampoco una zona de exclusión aérea, como reclama Kiev. Esta semana, el día 24, se celebra una cumbre extraordinaria de la Alianza en la que se debe analizar la situación y plantear apuestas, pero parece que ese “no” será inamovible. Y, sin embargo, Estados Unidos avisa: como se toque un pelo a un aliado atlántico habrá una Tercera Guerra Mundial, podría invocar el artículo 5 de su tratado que permite a un socio pedir el apoyo de todos en caso de agresión y la guerra convencional desbordaría las fronteras de Ucrania.