Cuatro avances tecnológicos que han revolucionado las oficinas

La tecnología ha cambiado nuestro día a día como consumidores, pero mucho más como profesionales. Cualquier puesto de empleo, a día de hoy, se beneficia de una forma u otra de lo que han traído los avances tecnológicos de los últimos años. Desde ese e-mail que mandas desde tu teléfono móvil hasta el software call center que hay instalado en la oficina. Todo eso es fruto de un no parar en el campo de la informática y otros sectores ligados, la obra de una carrera tecnológica que no solo no frena, sino que cada vez avanza con más ritmo.