Aldama reconoce tres delitos ante el juicio de las mascarillas y pide a la Fiscalía que rebaje su petición de cárcel

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, se ha considerado responsable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Además, ha solicitado a la Fiscalía que cambie su petición de 7 años de cárcel y la reduzca, dada su "colaboración proactiva con la Justicia".

Así lo hace en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera que Aldama sea condenado por el Tribunal Supremo por esos tres delitos y a menos años de cárcel que los otros dos procesados, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al valorar su "confesión".

El empresario admite un delito de organización criminal, otro continuado de cohecho pasivo y un tercero de aprovechamiento de información privilegiada, los tres de los que le acusa Anticorrupción.

Dicho eso, Aldama reclama que la pena solicitada por la Fiscalía "debe rebajarse en un grado adicional" por su "confesión" y se le aplique una atenuante "muy cualificada". En virtud de la apreciación de la atenuante como muy cualificada y la entidad de la atenuante conforme a los criterios establecidos en el art. 66.1. 2ª del Código Penal.

"Aldama inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación", esgrime su defensa.

Y según añade, su colaboración "se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados".

La defensa también ha pedido que comparezcan en el juicio como testigos los empresarios Juan Carlos Cueto, presunto comisionista en el 'caso Koldo', y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como supuesto cabecilla en la presunta trama de hidrocarburos relacionada con la empresa Villafuel.

Además, ha pedido la testifical de personas del entorno familiar y personal de Ábalos y Koldo. Por parte del exministro, ha solicitado que declare su hijo, además de Jésica Rodríguez y Claudia Montes, con quienes habría mantenido una relación sentimental. Respecto a Koldo, ha pedido la testifical de su mujer y su hermano.

El empresario ha incluido en la lista de posibles testigos a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, imputada en el 'caso Koldo', así como al presidente de Correos y ex secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan los misma pena que el Ministerio Público.