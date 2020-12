Cuento de Navidad con final incierto

Cuenta Pedro Luján, estibador del puerto de Las Palmas, que hace ya unos años, en una de esas madrugadas frías de diciembre, llegando ya a la Navidad, como tantas veces, le tocó trabajar. Aún no lo sabía, pero esa noche no iba a ser como las demás.

Siguiendo el protocolo, para no incurrir en delito, llamó a la Policía Portuaria. “Sin ella presente no se puede abrir ningún contenedor”, explica Pedro, “cuando llegaron, tampoco autorizaron su apertura. Decían que tenía que personarse la Guardia Civil. Les respondí que no podíamos esperar más, que no sabíamos qué nos encontraríamos y que el tiempo corría en su contra”. Le advirtieron que si lo abría sería bajo su responsabilidad. No lo dudó, le quitó el cerrojo a la caja de metal y el espectáculo fue dantesco: diez pares de ojos tan asustados como famélicos y ateridos en la oscuridad, envueltos en un olor insalubre, y haciendo el gesto de llevarse comida a la boca.

Se habían juntado varios estibadores alrededor y les llevaron al contenedor (las autoridades no les permitieron bajar) los bocadillos que cada uno había traído para su ‘merienda’ a deshora; el de Pedro también, a pesar de ser de jamón y los chicos musulmanes, y las chaquetas que pudieron reunir.

Hablaban wólof, una lengua utilizada en Senegal y Gambia, alguno un poco de francés y otro conocía palabras en inglés. No sabían a dónde habían llegado después de diez días de viaje, con Dakar como puerto de partida. A la tercera jornada se les acabó la comida y el agua; el abrigo no lo tuvieron nunca.