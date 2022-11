Irene Montero no pudo más. Acorralada por una marea de insultos y desprecios, la ministra de Igualdad rompió este miércoles a llorar en su escaño después de ver cómo durante 48 horas su figura se ha visto vejada, vilipendiada y despreciada por parte de la derecha política. Comentarios crueles, machistas y totalmente despectivos que buscan no sólo humillarla públicamente, sino también reducirla a una dirigente incapacitada, fuera de lugar y subyugada a su pareja.

Este pasado lunes, durante el debate sobre los Presupuestos con la discusión de todos los títulos y disposiciones del articulado de la ley, el diputado del PP Víctor Píriz Maya aprovechó la ocasión para llamarla de forma directa “inútil” . “Son los Presupuestos de la ignominia. No se habla de partidas y de números. Pasarán por ser los presupuestos en los que se volvió a cambiar presos por presupuestos, se suprime el delito de sedición para contentar a los insaciables independentistas y para los que tienen que mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad, para que su socio no se eche para atrás”, expresó. Unas palabras que recibieron tímidos aplausos desde la bancada del PP.

Tras su intervención, Gabriel Rufián pidió la palabra para exigir al representante del PP que retirara los insultos vertidos contra la ministra de Igualdad. “Pedirle al diputado del PP que retire el insulto de inútil a la ministra Montero. Y me da vergüenza tener que pedirlo yo, que no formo parte de su grupo parlamentario”, dijo el portavoz de ERC.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dio la oportunidad al dirigente del PP de retractarse, pero Píriz Maya no lo hizo. “Inútil es no útil. Y sigo pensando que no es útil. Por tanto, no lo retiro”, respondió, mientras otro dirigente del PP próximo a él exclamaba: “Muy bien, muy bien”.



El representante de Unidas Podemos en el debate, Txema Guijarro, hizo después una breve mención al incidente al término de su intervención devolviendo el ‘adjetivo’ al diputado del PP: “Inutilidad es de lo que ha hecho usted aquí gala”.