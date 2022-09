De la guerra de dos días a la movilización parcial: así ha evolucionado la estrategia de Rusia

Vladimir Putin ha anunciado la movilización de 300.000 reservistas rusos. La guerra en Ucrania no va como estaba previsto, por más que el Kremlin repita esas frases de “los objetivos se están cumpliendo” o “todo va de acuerdo con el plan”. Es evidente que no. Lo que se ha puesto sobre la mesa es la mayor muestra de escalada bélica desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, cuando sobre el terreno está menos enquistada... y no precisamente a su favor. La evolución de la “operación militar especial” obliga a actuar.

El nuevo despliegue

Su plan es el de proteger el Donbás, lo ha dejado claro en sus palabras, pero eso, tal y como lo plantea, supone que, a sus ojos, Ucrania pasaría de ser el invadido al invasor, el que ocupa su suelo legítimo -aunque no haya reconocimiento internacional- y el que ataca con armamento de países de la Unión Europea y de la OTAN. El riesgo de internacionalización del conflicto está ahí, no es agorero, es realista, pero no sólo depende de la movilización y los refrendos, sino del resto de pasos que dé Putin para defender todo ello, o sea, para salvarse de la derrota. Su intervención televisada contiene una amenaza nuclear que no se puede pasar por alto, centrada en Occidente, porque debe alimentar la narrativa de que hará todo lo que sea necesario, incluso tomar medidas extremas, para proteger a los suyos, o a los que cree suyos.