Defensa del chocolate con leche y la explicación a su mala reputación

Jocelyn Gragg, de la compañía Jardi Chocolates (Estados Unidos), explica con entusiasmo por qué le encanta el chocolate con leche. “Con el chocolate con leche me pasa como con el café. A veces me apetece un café solo y otras veces me apetece un café bombón. Es según lo que se me antoje en ese momento. Y si en ese momento me apetece chocolate con leche y no chocolate negro, creo que merece el mismo respeto”.