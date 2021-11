Después de leer esta conversación de WhatsApp, vas a tachar siempre tu dirección en los paquetes

Twitter Tuit con la anécdota de una usuaria que no tachó su dirección de un paquete.

Aún sorprendida, trató de recordar si había realizado algún pedido que pudiera estar esperando y que por alguna extraña razón haya podido acabar en un pueblo de Ávila, puesto que ella vive en Madrid. No sabía de qué se podía tratar, aunque sí que había pedido recientemente a esa tienda.

El domingo recibió un mensaje en WhatsApp de un número desconocido. Una señora de un pueblo de Ávila había encontrado un paquete a su nombre en el banco de un parque y no sabía qué hacer. El pedido aparecía como pagado y la dirección y nombre se correspondían con los de la chica.

Es recomendable tachar siempre la dirección y los datos personales de las cajas, sobres o documentos que tiramos a la basura. Mucha gente tiene este consejo muy en cuenta, otras muchas veces por pereza no lo hacen y un descuido como este puede llevarte a situaciones extrañas, como la que ha vivido esta tuitera de Madrid.

Domingo, siete y media de la tarde. Me llama una señora que se ha encontrado un paquete a mi nombre en un pueblo de Ávila en el banco de un parque. Yo vivo en Madrid. El paquete es de Sephora y pone que está pagado, y no sabe qué hacer con él. Yo estoy como ??? pic.twitter.com/ho4smiPAsI

Esta chica realizó un pedido a Sephora de unas cremas y unos champús que le llegaron a casa correctamente, pensó que tal vez se han confundido y le habían mandado dos paquetes o incluso puede que se tratara de unas muestras gratuitas, pero no era nada de eso.

En ese pueblo de Ávila no hay oficina de correos para mandarlo de vuelta y el cartero solo pasa algunos días a la semana. Cómo ella no esperaba nada, decidió decirle a la señora que abriera el paquete para ver de qué se trataba y cuando le envía una foto de su contenido no da crédito a lo que ve.