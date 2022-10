Desvelan lo que hizo Ayuso con unas personas que insultaban a Sánchez: "Dejó atónitos a todos"

“Y había, al lado de donde estaban pasando esas autoridades, unas personas gritando, como habían estado todo el desfile, improperios hacia el presidente del Gobierno que no voy a repetir. Bueno, pues la presidenta Isabel Díaz Ayuso les saludó y dejó atónitas a todas las personas que vieron ese gesto”, ha subrayado la experta.

“Les dice: ‘Vosotros sois de los míos’. Y eso es algo que las personas que estaban allí me comentaron que no lo habían visto antes”, ha desvelado.

La experta en protocolo Patrycia Centeno ya se percató este miércoles de que Sánchez y Ayuso no se saludaron en ningún momento y escribió: “Sánchez no saluda ni a Ayuso ni a Almeida. Ni cuando llega (justo), pero tampoco luego que lo podía haber hecho. Que no haya sido por eso (y por aguantar menos improperios del público) su impuntualidad”.