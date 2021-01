Dimite la concejal vacunada de Dénia, que declina la segunda dosis

La concejala de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), Cristina Morera (PSPV), ha comunicado este miércoles que ha presentado su dimisión “irrevocable” después de hacerse público que se vacunó el pasado 12 de enero contra la covid-19 por no “desperdiciar” la dosis.

Asimismo, ha expresado que su marcha es lo mejor “para el alcalde, para el partido y para Dénia”. “Seguí unos consejos de salud pública pero no debí actuar así, no pensé que era una irregularidad, no dije que no”, ha añadido.

La hasta ahora concejal de Sanidad y teniente de alcalde ha asegurado que no hubo mala fe en la inyección de la dosis ya que fue contactada el pasado día 12 a las 20:00 horas para hacer uso de una de las vacunas que sobraban para evitar que se perdieran.

Ha admitido que no ha sabido gestionar esa situación y que solo unos días después, al destaparse otros casos de alcaldes vacunados, se percató de que no debió haber aceptado la inyección.

A partir de este momento, ha tomado la decisión de que esto “no vuelva a pasar” en el sentido de que renunciará a la segunda dosis.