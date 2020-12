Las palabras del doctor Cavadas en 'El Hormiguero' sobre las vacunas que se le han vuelto en contra

Jueves 8 de octubre de 2020. El doctor Pedro Cavadas, conocido cirujano, visita el programa El Hormiguero de Antena 3, presentado por Pablo Motos.

Preguntado por cuánto durará la pandemia de coronavirus, Cavadas responde con estas palabras:

“Es metafísicamente imposible que haya una vacuna testada... también depende de lo que entendamos por vacuna, porque todo se está fiando, no, es que cuando esté la vacuna todos felices y tal y cual y pobres perdices, porque no quedará ni una, todo el mundo a comer perdices. Pero, en cuanto esté la vacuna, dices, un momento, ¿qué entendemos por vacuna? Si usted lo que quiere es una vacuna testada, bien testada, con una fase 3 como dios manda y un inicio de la 4 después. Me refiero a una vacuna como se sacan los medicamentos. Eso son años, no son meses”.