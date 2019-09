Bronca entre el alcalde de Madrid y Ortega Smith (Vox) ante los periodistas por la violencia de género

Su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith , no sólo no ha querido participar en él, sino que ha posado con una pancarta en la que se puede leer lo siguiente: “La violencia no tiene género. Contra todo tipo de violencia intrafamiliar”.

Después, ha mantenido una discusión ante todos los periodistas con el regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, a quien ha acusado de plegarse “al discurso que marca la izquierda”.

“Lo que no podemos aceptar es el discurso de la ideología de género, que es el discurso que marca la izquierda. Estamos contra la violencia, contra toda la violencia, pero también cuando asesinan a un hombre, cuando asesinan a un niño”, se ha podido escuchar decir a Ortega Smith.

“Estoy completamente de acuerdo, Javier”, se oye contestar a Almeida, quien, sin embargo, trata de rebatir con datos las palabras del líder de Vox en Madrid.

“Yo entiendo que hay violencia intrafamiliar y tenemos un pacto en el que lo acordamos, pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres”, dice el alcalde.

“Y aunque sólo hubiera un 1%, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera un 1%”, contesta Ortega Smith, que acusa a Almeida de querer “sólo proteger cuando la estadística es mayoritaria”.

“Sabes perfectamente que no te estoy diciendo esto”, responde el alcalde, que ha criticado a la ultraderecha por no informarle de que iban a acudir con otra pancarta. “Porque a mí lo que me dijeron es que no veníais”, ha lamentado.

Ortega Smith ha afirmado que al ver la pancarta oficial ha decidido posar con otra. “Es la que se usa habitualmente”, ha justificado el alcalde. “La que pone la izquierda”, ha contestado el líder de ultraderecha. “La que pone el Ayuntamiento de Madrid, creo que lo razonable es que nos juntemos todos”, ha dicho Almeida, quien ha reconocido que no comparte “ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo”.

El momento lo ha captado el programa 120 Minutos de Telemadrid.

La pancarta tras la que han posado el resto de partidos decía lo siguiente: ”¡Basta ya! No a la violencia de género”.