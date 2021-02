El capitán Tom, los aplausos vacíos y la (des)información para ocultar la realidad

Los 39 millones de libras son como los aplausos a los sanitarios. Un reconocimiento baldío, inútil, y no lo que necesitan en realidad los sectores de la sanidad en España o en Reino Unido. Una donación no saca de pobres a los hospitales y un aplauso no da seguridad laboral ni reconocimiento salarial al sector que nos mantiene vivos y nos cuida. Un aplauso cuando luego votas por recortar servicios sociales y sector público es una muestra de hipocresía. Una más.

Sir Tom fue sin duda alguna ese entretenimiento que llenó periódicos y horas de programas informativos, que así no tenían que preocuparse de informarnos de lo que en realidad debería haber estado preocupándonos en Reino Unido.

Una hora del paseo por el jardín, era una hora menos de debatir el Brexit que se acercaba, o una hora menos para explicar lo que sucedía en la peor tragedia que hemos experimentado tras las dos guerras mundiales.

La COVID crecía por aquel abril y mayo y la televisión británica nos mostraba con aspavientos y cámaras ocultas las habitaciones abarrotadas en hospitales de España o Italia… “qué barbaridad”, nos decían en los diferentes canales, mientras no nos ofrecían con el mismo ahínco los números nacionales de esa pandemia. Reino Unido actuaba como el que enfoca con el móvil cuando se quema la mesa del jardín del vecino, sin darse cuenta de que tras de ellos su cocina y salita de estar se están también incendiando.

Dominic Cummings, el asesor maquiavélico del Gobierno, se iba de excursión a 500 kilómetros de su casa infectado por la COVID y en pleno encierro de toda la población, y la televisión nos hablaba de nuevo de Tom y sus paseos.

Se superaba a Italia y a España en número de muertos, pues nos informaban de que Tom y su versión del himno del Liverpool, canción que hicieran popular Gerry and the Pacemakers, You’ll never walk alone, llegaba al número uno en las listas musicales, y además conseguía el récord Guinness como “artista” con mayor edad en llegar a esa posición, por encima del tigre de Gales, Tom Jones, que lo consiguió a los 68 años.

Que el Brexit estaba a la vuelta de la esquina y no se llegaba a firmar nada con la Unión Europea y no se cumplían objetivos ni plazos, pues nada, nos entretenían con Tom siendo nombrado caballero por la reina de Inglaterra.

Su servicio a la patria no acabará aquí, no me cabe duda, y seguirá echando un capote a la gestión del Gobierno conservador que en las ultimas semanas no hace mas que entrar en un fregado tras otro.