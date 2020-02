El coronavirus entra en el Congreso

Ante el riesgo de contagio entre partidos y para que la tribuna no se acabe convirtiendo en un campo de batalla con el tema de actualidad que más búsquedas provoca en Google, planteamos la posibilidad de llegar a un acuerdo entre grupos parlamentarios para la no utilización ni política ni económica de un asunto tan sensible. Y comienzan a surgir los reproches, no vayan a comprometerse a mantener a salvo a la población de burdos debates echándose en cara la culpa de la proliferación del virus.

Cayetana Álvarez de Toledo evade la respuesta diciendo que “cada grupo se retratará como es, aún no lo hemos evaluado”. Resulta curioso que un tema tan candente no haya merecido un debate en el PP hasta ahora. Aunque en el partido enseguida salen a relucir crisis pasadas como el Ébola o el Prestige, durante los momentos en que ellos gobernaban .

“Con el Ébola, el PSOE se portó mal con Rajoy”, dice Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del equipo que pilota Álvarez de Toledo. Y añade: “el Gobierno debe ser transparente, coordinarse con las comunidades y tomar medidas preventivas”. Isabel García Tejerina, ex ministra de Agricultura y Pesca del PP, lo tiene claro: cree que sí debe haber un acuerdo para no utilizar un asunto que angustia a los ciudadanos, pero enseguida recuerda la “utilización que hicieron los socialistas de la crisis del Prestige. El Nunca Máis lo utilizaron de forma vergonzosa. Una cosa es el análisis del riesgo y otra la gestión del riesgo y al Gobierno hay que estudiarle en la gestión. Con el Prestige no tuvimos tiempo para prepararnos, pero con el coronavirus, este Gobierno ha podido organizarse”. Más rotundo con el sí al acuerdo, sin condiciones previas o posteriores, ha sido Mario Garcés, el diputado del PP que fue secretario de Estado de Servicios Sociales, quien no ha dudo en asegurar que “sin duda alguna” tiene que haber un acuerdo sobre la no utilización política ni económica de un tema grave, “seremos exigentes, pero leales” ha proclamado.

Por ahora se guardan las formas, pero se intuye que si se complica la situación, la venganza—que es un plato que se sirve frío— se paseará por los escaños. Solo el hecho de que la Sanidad está cedida a las Comunidades Autónomas y que los ayuntamientos también van a tener que mojarse, hacen pensar que algunos se atarán la lengua antes de echarse al ruedo. Pero ese no es el caso de Vox, que por asuntos como esté—tener las manos libres para entrar a matar con todo lo que puedan— prefieren no formar parte de muchos gobiernos.

Esta mañana en los pasillos del Congreso, el ex popular ahora de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha dado un sí pero no, a si debe de cerrar un acuerdo tácito sobre un tema tan delicado. “Hay asuntos que son de sentido común y no deberían usarse, pero una cosa es decir que por qué no se hacen controles en los aeropuertos (lo que ha hecho Abascal en un tuit) y otra intentar sobredimensionar la situación. Pero si se hacen los controles fuera y los ciudadanos lo ven por televisión, es normal pedirlo. Con todo, no creo que nadie vaya a salir diciéndote lo que tienes que hacer”. Vamos, la ambigüedad como respuesta. A lo que Gabriel Rufían añade: “Que hablen los expertos y no los ‘cuñaos’ de extrema derecha”.