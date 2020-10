El demoledor golpe de la pandemia al mundo de la moda

La pandemia del coronavirus está siendo como un gigantesco tornado que está arrancando de raíz el sistema productivo de prácticamente todos los sectores. La velocidad de contagio es directamente proporcional a la velocidad en la que están desplomándose las ventas y el consumo. España no es inmune a esta realidad y el sector de la moda, que tiene un gran peso en nuestro país, está seriamente preocupado.

Desde el subsector de la moda nupcial –España era hasta la llegada de la pandemia uno de los países líderes en la fabricación de vestidos de novia con 755.000 piezas al año, cuyo destino era tanto al consumo interno como a la exportación–, hasta la industria del zapato, todos están viéndose afectados en la producción, distribución y venta.

Tres de cada cuatro compañías creen que el impacto de la covid-19 en la moda ha sido mayor al del conjunto de la economía y la recuperación del consumo a los niveles previos al coronavirus se sitúa a partir de 2022, según la décima edición del Barómetro Veepee-Modaes de Empresas de Moda en España. Un drama.

El informe, realizado a partir de los testimonios de una muestra de 300 empresas españolas, revela que, para recuperar los niveles de consumo previos a la pandemia, el 25% de las empresas se deberá esperar a 2021, el 64% comenzarán a notarlo en 2022 o más adelante, y el 11% creen que esta recuperación no se producirá ni en el corto ni en el medio plazo.

La situación es crítica, porque las pymes del sector no pueden acelerar las ventas online, por ejemplo, porque no tienen plataformas para ello. La gran mayoría de estas pequeñas y medianas empresas vendían a las tiendas multimarca que ahora están cerradas. La inversión en tecnología no es sencilla, a lo que se une la necesidad de un plan de márquetin y publicidad que no tenían previstos en sus planes de negocio.