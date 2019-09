El empleo muestra la realidad económica de España

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño.

Las señales de que la economía española no está funcionando como debería son bastante claras. Obviar estas alarmas, al igual que ocurrió durante la crisis de 2008, ya sabemos a dónde nos lleva. Si observamos el estudio que realizó BBVA Research, en el que trataba de medir el posible impacto generado por la reforma laboral de 2012, se puede observar como la aplicación de dicha reforma en el momento del estallido de la gran crisis inmobiliaria podría haber evitado la destrucción de casi 2 millones de empleos. Una clara muestra de que la impasible actuación de los gobiernos en situaciones similares, donde la economía atraviesa un tortuoso escenario macroeconómico, solo agrava la situación.

Como podemos observar, el hecho de negar la realidad no te exime de que esta se cumpla. Ya ocurrió con Zapatero, así como con otros presidentes que trataron de calmar la situación, vislumbrando brotes verdes donde no los había. Y yo me pregunto: ¿alguien creía que si desaceleraba la economía alemana, la más robusta de la zona euro y la locomotora europea, España se iba a librar?Como cabía esperar, España ya refleja en sus indicadores una ralentización intensificada, contando con que el 60% de los indicadores adelantados, como muy bien resumía mi admirado amigo Daniel Lacalle en Twitter, se encuentran en negativo; descontando el déficit y la inflación.

Sin embargo, no solo estamos ante un Gobierno incapaz de aplicar medidas eficaces. No solo eso, sino que las políticas aplicadas podrían tener un impacto muy negativo en la desaceleración de la economía española, provocando un shock que no solo agravaría la situación, sino que la llevaría directa hacia una próxima, e inminente, recesión.

Según el The Economist, medidas como la injustificada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI, por sus siglas) son un entorpecimiento para el mercado laboral español. Recordemos que no solo tenemos un mercado laboral completamente debilitado, siendo el que peores registros ofrece de la Unión Europea (descontando a Grecia por su reciente quiebra y rescate financiero) sino que, dicho sea de paso, estamos ante uno de los tejidos empresariales más vulnerables de toda la zona euro, pues casi la totalidad del tejido empresarial español se compone de empresas muy pequeñas –microempresas y PyMEs–, las cuales resultan ser más vulnerables ante posibles shocks en el escenario económico, debido a sus escasos recursos.

Esto, sumado a un altísimo nivel de paro –concretamente el segundo más alto de la Unión Europea, por detrás de Grecia-, es una bomba de relojería a punto de estallar. Estamos ante un escenario donde la productividad se muestra completamente estancada, reflejando un gran problema en las empresas; pero, para añadir más leña al fuego por parte del Gobierno en funciones, se procede a añadir, por decreto, un fuerte incremento en el Salario Mínimo Interprofesional, repercutiendo unos mayores costes a las empresas y desincentivando la contratación en el país. Una medida que hasta The Economist ha tachado de arriesgada, pues una empresa no va a pagar más por aquello que no genera más.

Es algo completamente injustificado y una medida cortoplacista. Una medida que está llevando a España a cosechar sus peores registros de empleo de los últimos años. Aunque es cierto que todavía es temprano para corroborar si la medida está incidiendo de forma directa en el empleo en el país, si podemos decir que el impacto tampoco está siendo, a priori, positivo. Si miramos, como decía, los últimos registros de empleo en el país, podemos observar como durante agosto, un mes que genera una gran cuantía de empleos dado el peso de la industria turística en el país, ha registrado su peor tasa de creación de empleo desde 2010, en términos mensuales.