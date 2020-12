El gesto de una mujer con un anciano que te hará volver a creer en el ser humano

El pasado martes se encontró en el suelo una billetera, que cogió para buscar a su dueño intentando ver si alguien la buscaba de manera desesperada. “Al no ver a nadie, me la he guardado en el bolso para ir a mi casa y mirar si hay un DNI para ver la dirección”, ha relatado.

Ya en mi casa, he buscado algún documento identificativo y he visto el DNI. También he visto un numero de Lotería de Navidad y 650€. Al no encontrar ningún numero de teléfono para poder llamar, he mirado la dirección para buscarla en Google maps y poder ir a devolverla.

“Resulta que la dirección era muy cercana a mi casa. También miré la edad que podía tener el dueño de esa cartera y he visto que tenía 81 años. Todavía con mas premura, he cogido el coche y me he plantado en casa de ese señor”, ha proseguido contando.

A Rosa, cuando se plantó delante de la puerta del anciano, le abrió “un abuelito llorando”. “Le digo que me he encontrado una billetera en el suelo. Se me queda mirando con los ojos abiertos como platos”, ha descrito.