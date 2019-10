El lobo enseña las fauces

OSCAR DEL POZO via Getty Images

Otra, que en algunos de los estados del este europeo, que se unieron a la OTAN y a la UE tras el derrumbe del comunismo real en la URSS y sus satélites, no tenían verdadera conciencia europeísta. Habían pasado en el congelador precisamente los años de la construcción de la Unión. En la que entraron más por protección frente a Moscú, y por las ayudas para sus desastradas economías que por convicción.

Durante décadas funcionó el invento. El neofascismo o la extrema derecha no tenía presencia, apenas, en Europa. Hasta que la empezó a tener y se fue extendiendo por todo el viejo continente. Resurgió, sobre todo, por una explosiva reunión de circunstancias: una fue la crisis mundial, la gran recesión, que explotó en Estados Unidos activada por la quiebra de Lehman Broters, 15 de septiembre de 2008, pero que ya venía dando señales desde un año antes, y que provocó un tsunami económico y financiero mundial.

Así que el contagio de volver a las andadas, de contar con una extrema derecha organizada en un partido propio que recuperara las ‘esencias’ de las glorias pasadas (por la sartén) llegó a España, donde su ánima ya vivía zombi disimulada por la técnica del orvallo, la lluvia suave que no moja pero empapa.

El país atravesaba una crisis que podría definirse como ‘fallo multiorgánico’: Estaba, y está, muy presente la desastrosa gestión de aquél crack, que atacó con virulencia a la clase media, creó millones de nuevos pobres, y aumentó la brecha social: los ricos se han hecho más ricos, súper ricos, y el Estado social ha entrado en quiebra; estaba, y está, el ‘problema catalán’, que ha llegado a perfilar y experimentar con indudable éxito inicial un nuevo modelo de las técnicas de golpe de estado con la imprescindible ayuda de tres décadas de adoctrinamiento y lavado de cerebro a las masas…

A la vez, hay que sumar la avalancha de refugiados e inmigrantes económicos, mal gestionada por los gobiernos, parece evidente, pero utilizada por un sector de la derecha para sembrar la semilla del odio y aventar el miedo a una ‘invasión musulmana’ que haría necesaria una nueva Reconquista.

Mientras, la casa común de la derecha española, el Hostal Fraga, tenía graves problemas internos. Los casos de corrupción originaron un terremoto interior, con encarnizadas luchas familiares, con muchas noches y madrugadas de ‘cuchillos largos’ y muchos cadáveres y mutilados por el fuego amigo.

La Ley de la memoria histórica del presidente Zapatero, aunque era una respuesta a la cerrazón de los gobiernos de la derecha a activar la localización de los desaparecidos, asesinados y tirados a cunetas o fosas comunes tras la Guerra Civil, como insistentemente le pedían a Madrid las organizaciones internacionales, tuvo efectos secundarios no previstos. Una reacción alérgica del franquismo durmiente, o agazapado, que en realidad nunca aceptó una Constitución a la que vio como una rendición.

Ha sido como la tormenta perfecta. La pérdida de influencia y poder del PP con Mariano Rajoy y su Gobierno ‘demasiado dubitativo’ para su ala más radical, y demasiado ‘complaciente’ con los nacionalismos periféricos, PNV y CiU, su tardanza en aplicar el 155, etc. avivó al espíritu dormido. El propio Abascal, carne de la carne del PP, disfrutador de prebendas y administrador de chiringuitos, dio un paso al frente y salió del armario. Esto se suele olvidar: la plana mayor de Vox procede del PP, y mucho de su electorado también.

Gracias a esta fuga, técnicamente el PP se ha ‘desfranquistado’, aunque por ahora no se le note. Pablo Casado no quiere dar un paso en falso. Los experimentos, ha debido decirse, con gaseosa y no con votos.

Es evidente que la pasta de dientes ha salido del tubo, y es muy difícil que vuelva a entrar en él. El genio maléfico ha salido de la botella, y cada día hace más diabluras. Ese poso de franquismo residual ha perdido la vergüenza, las ataduras y las contenciones del propio Partido Popular, que lo temía identificado y relativamente controlado. El PP es un totum revolutum de todas las sensibilidades conservadoras, desde las más avanzadas, herederas del humanismo demócrata cristiano, del liberalismo o del capitalismo, en sus diversas modalidades, que incluye el desaforado (desarretado en el léxico dialectal del español hablado en Canarias), llamado también ‘de casino’, en sintonía con Europa… a las más retrógradas, esas inherentes a los fascismos y populismos continentales que llaman a una nueva cruzada de mesías histéricos.

Como la autovía al extrarradio ideológico europeo pasa también por el franquismo, los franquistas redivivos han perdido junto con el muro de moderación, formado por una mezcla de pudor, inseguridad y leyes, cualquier atisbo de complejo o vergüenza por su discurso escandaloso, falso, marrullero y de odio al otro, sea el otro inmigrante, de otra raza, de otra ideología o de otra religión, o sea sencillamente gente de otras ideologías.