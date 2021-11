El mensaje de WhatsApp del dueño de un restaurante que indigna a medio Twitter

El dueño de un establecimiento de hostelería ha indignado a decenas de miles de personas en Twitter con el mensaje de WhatsApp que mandó a sus empleados, a los que amenazaba si se ponían enfermos en fin de semana.

El pantallazo de la conversación lo ha subido a Twitter la cuenta @soycamarero, especializada en denunciar las malas condiciones en el sector, y en dos días acumula más de 38.000 ‘me gusta’ y 8.600 retuits.

En el mensaje, el dueño del negocio asegura que no se cree que sus empleados enfermen los sábados o domingos, “sobre todo los camareros que son jóvenes y a muchos les gusta la marcha, empalmar de la disco al trabajo”.

“Yo sé que en este país los centros médicos te dan justificante de lo que tú quieras”, prosigue en su mensaje antes de rematar: “Como yo sé eso, hay a muchos que no les creo, o sea enfermarse o amanecer mal un finde no me lo creo”.

“Es más, está prohibido enfermarse los finde”, afirma antes de avisar de que, al que no le guste esa medida, se puede ir de la empresa. Y alerta: “No cobrará bote ese mes el camarero que se enferme el fin de semana. Me da igual. Me refiero al que se enferme el finde y no asista a su puesto de trabajo. Aclarado”.