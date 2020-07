El neumólogo que vio venir lo que iba a pasar en marzo lanza ahora un preocupante aviso

El usuario de Twitter @donni__69 es un neumólogo que trabaja en un hospital del sur de Madrid cuyas opiniones tienen relevancia en la red social porque en marzo advirtió de lo que iba a ocurrir por el coronavirus unos días después.

El 8 de marzo, cuando el Gobierno todavía lanzaba mensajes de calma y la mayoría de los españoles no se imaginaba lo que venía, el médico aseguró que en su hospital llegarían a 2.000 infectados a finales de abril y que se ocuparían todas las camas de UCI de su centro a mediados de ese mes.

“Habrá que suspender todas las cirugías programadas y decidir no ingresar muchas patologías no tan graves que hoy no se envían a casa”, avisó e incluso llegó a advertir de que habría que “tomar decisiones éticas muy difíciles”. “Habrá que decidir a qué pacientes ventilar y a quienes dejar morir porque no habrá ventiladores ni camas de UCI para todos”, reflexionó.

“Estos datos son extrapolables a cualquier otro hospital y área del país. Todo esto ocurrirá si seguimos sin hacer nada como hasta ahora, en la ’fase de contención”, añadió antes de asegurar que la única solución sería limitar los movimientos de las personas.