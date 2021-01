El poder de la mentira

De ahí a la casilla siguiente. La que expone crudamente la fragilidad rompediza de la convivencia democrática y de las libertades en sociedades abiertas expuestas a conflictos múltiples. Y su reversibilidad, en modo que ninguna conquista puede darse por hecha (no liberty can be taken for granted) ni consolidada para siempre (no liberty is there for good): ambas revelaciones han sido objeto también de énfasis polifónico. Como necesidad de cuidar los fundamentos y los prerrequisitos de la democracia (de los que hablaba S. Lipsey) antes de que se desmoronen.

Lo que directamente enlaza con la colación recurrente del libro “Cómo mueren las democracias” (Levitsly & Ziblatt) y con la interpelación acerca de cuándo suenan las alarmas. Cuál es ese momento primero, genésico o primigenio, en que una democracia comienza a resquebrajarse de manera imperceptible pero a la postre irreversible, ha pasado así a ser la cuestión inevitable en debates, en tertulias y en columnas de opinión.

El miedo a la “polarización extrema” -ese eufemismo politológico que alude a ese punto de inflexión que aboca a un clima larvado de guerracivil o de antítesis entre visiones irreconciliables de la acción sobre lo público y su horizonte de futuro- se anuda a la reflexión sobre qué se puede hacer para sanar (healing), recuperar (retrieving) o reconstruir (rebuiliding) los puentes rotos.

Sabedores del pavor que todo esto suscita, me importa subrayar aquí que mi mayor preocupación es la que se centra, hace años, tanto en mi acción política como en mis publicaciones, en el poder de sugestión hipnótica de la mentira. ¿Es preciso reiterar que las fake news y la desinformación (intoxicación, manipulación, propaganda) han existido siempre en todo tiempo y lugar? ¿O que la revolución informacional, la digitalización y la sociedad en red han propagado, como nunca antes en la historia, el poder movilizador de la mentira y de la falsedad mediantelas redes sociales?

Lo que quiero destacar como corolario último de esta secuencia de obsesiones de la politología de este primer cuarto del siglo XXI es el inquietante dato de que, en la sociedad abierta a la sobreinformación, ¡son cada vez más numerosos y activos los que están dispuestos a movilizarse por las mentiras rabiosas que han elegido creer! Aún más: que sean cada vez más numerosos y políticamente activos los que han elegido comprar mentiras, y abonarse a ellas, a sabiendas de su plena falsedad en la medida en que acomoden sus prejuicios disfrazados de “emociones” o previamente conturbados “estados emocionales”.

Hay cada vez más gente en entornos democráticos cada vez más deteriorados, dispuesta a movilizarse para odiar a quien ha elegido odiar. Pretextando para ello mensajes cuyos contenidos son contrastablemente falsos, aun cuando su falsedad pueda ser corroborada con un mínimo esfuerzo de diligencia en la averiguación de los hechos.