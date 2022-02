Aún le quedan muchas vidas al SEO

“El posicionamiento SEO ya no es opcional para las empresas y es uno de los canales más rentables en cuanto a captación digital. Con una buena estrategia, logramos tráfico más cualificado a nuestra web, abaratando el coste por lead, pero también fortaleciendo nuestra estrategia de branding, sumando confianza y credibilidad, y mejorando sustancialmente la reputación online de nuestra marca. En definitiva, aún le quedan muchas vidas al SEO”, destaca Gorraiz.

¿A quién no le gusta salir en Google?

Si no te ven, por bien que lo hagas, por guapo que seas, no existes. Y en Internet, más todavía. Alrededor del 80% de los navegantes no pasa de la primera página de resultados de Google y, además, los últimos estudios apuntan a que también más del 80% de los clics se los llevan los tres primeros resultados de búsqueda.